Стоимость проезда в автобусах Владивостока могут поднять в январе

Одна из примет зимы во Владивостоке – очередное подорожание проезда на общественном транспорте. Обсуждать необходимость новых тарифов обычно начинают в конце года, чтобы в январе-феврале прибавить к стоимости билета рубль-другой. В этом году, впрочем, подобных предложений еще не звучало.

Впрочем, косвенные «просьбы помочь» от автобусников все-таки поступали. Во всяком случае, именно воспринимаются недавние заявления муниципального предприятия «ВПОПАТ-1» о надвигающемся и неминуемом банкротстве. По словам директора предприятия Игоря Садова, компания накопила уже 80 миллионов рублей долга – и выплатить их нет никакой возможности. О тяжелом финансовом положении «ВПОПАТ-1» говорит уже несколько лет кряду. Основания для пессимизма у перевозчика, надо сказать, имеются: он обслуживает с десяток убыточных маршрутов. Эти автобусы ходят по довольно длинным маршрутам с небольшим пассажирооборотом – и там проезда не компенсирует затраты на топливо и обслуживание машин. Субсидий, которые выплачивает город, компании не хватает. Во всяком случае, так утверждают сами автобусники.

О том, что нужно повышать стоимость проезда в автобусах, обычно начинают говорить в конце года. В аккурат перед принятием бюджетаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Примечательно, что о кризисном положении дел перевозчики начинают говорить, как правило, к концу года. Как правило, это удивительным образом совпадает с принятием нового бюджета. Так произошло и в этом году: со своим отчетом Игорь Садов выступил в самом конце ноября, за неделю до принятия нового бюджета. Впрочем, пока никаких просьб и требований повысить стоимость проезда в автобусах не поступало. Это, впрочем, ничего не значит. Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии Владивостока, это связано с требованиями закона.

– Полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественный транспорт переходят к нам с 1 января. Так что мы пока просто не имеем права рассматривать эти вопросы. Соответственно, никаких официальный обращений по стоимости проезда к нам не поступало. Но не исключено, что они появятся в январе, – пояснила представительница администрации.

Учитывая, что в начале каждого года проезд во Владивостоке стабильно дорожает – такие обращения почти наверняка будут. Обычно все происходит по одной и той же схеме: перевозчики требуют повысить стоимость на 10 рублей, после переговоров с властями они соглашаются увеличить его один-два рубля.

В общественном транспорте Владивостока активно внедряют "безнал"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Впрочем, не исключено, что в этом году ситуация изменится. Систему общественного транспорта в городе уже начали менять – в частности, активно внедрять безналичную оплату проезда. На ряде маршрутов уже появились терминалы для оплаты по карточкам. Конечно, не все идет гладко: порой водители просто прячут платежные терминалы или отключают их. Однако если чиновники примутся за это дело всерьез, подобных инцидентов практически не останется. Самый важный момент: активное использование «безнала» сделает финансовые потоки в компаниях-перевозчиках более прозрачными. А это, в свою очередь, отразится на формировании тарифов.

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