Глава Владивостока примет участие в ледовых мотогонках

В воскресенье 13 января стартует открытый чемпионат и первенство Владивостока по мотогонкам на льду. Соревнования пройдут на озере Юность (Чан).

- Регистрация участников начнётся в 9 часов утра, но уже понятно, что их будет больше 50 человек – из Владивостока, Находки, Большого Камня, Уссурийска, Славянки, Спасска-Дальнего, посёлка Ярославский, а также из Хабаровска. Это спортсмены 4 лет и старше, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе городской администрации.

Среди тех, кто поборется за призовые места в классе «KTM» - и.о. главы администрации Владивостока Олег Гуменюк. В 51 год он каждое утро начинает с тренировки и заплыва в бассейне.

- Просыпаюсь в 6:30, потом эллипс – на тренажёре ходьба, как на лыжах, сам выбираешь сложность и проходишь дистанцию с нагрузкой. Потом полтора километра в бассейне и - три раза окатиться из ведра холодной водой. Надо поддерживать физическую форму. В 2018 году я занял четвёртое место на Кубке Дальнего Востока по картингу, а в моём классе участвуют ребята с 19 лет, - поделился ранее Олег Гуменюк в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье». Первое интервью он дал вскоре после назначения первым вице-мэром и исполняющим обязанности мэра.

И.о. мэра Владивостока в эфире радио "КП-Приморье"Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Сейчас он рассказал, что часть новогодних каникул посвятил тренировкам на острове Русском – готовился к воскресным соревнованиям.

- Хочу всех пригласить в воскресенье на озеро Юность, - добавил Гуменюк.

Тренировочные заезды начнутся в 10 часов, в 12 – церемония открытия чемпионата по мотогонкам на льду. Награждение победителей и призёров организаторы запланировали на 17:00.