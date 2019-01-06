Православные христиане Приморья встретят Рождество с новым владыкой

Уже вечером воскресенья в Приморье из Хабаровска прилетит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что рейс 5601 приземлится в дальневосточной столице в 20:20. Встречать нового владыку торжественно будут в VIP-зале аэропорта Владивосток.

В рождественскую ночь митрополит Владимир и бывший митрополит Вениамин, который попросил об уходе на покой ещё до Нового года, проведут служение Рождественской Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Соборное богослужение возглавит уже новый владыка.

7 января в 12:30 администрация Владивостока приглашает на празднование Рождества Христова. Мероприятия пройдут на центральной площади города. Краткий молебен отслужит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Гости и жители столицы увидят концертную программу в исполнении вокальных и хореографических коллективов Приморского края.

К слову, из биографии нового владыки известно, что в миру его зовут Михаил Самохин. Родился он 18 ноября 1979 года. Сейчас митрополиту Владимиру 39 лет, и его возраст вдвое меньше ушедшего на покой митрополита Вениамина. Последний в 2018 году отметил своё 80-летие. Одновременно с этим свое 120-летие отпраздновала и Владивостокская епархия.

Михаил Самохин родом из Рязанской области. На Дальний Восток митрополит Владимир попал в 2014 году: Священный Синод от 30 мая назначил его Преосвященным Читинским и Краснокаменским. Уже 25 декабря этого же года Священный Синод принял решение назначить его главой Забайкальской митрополии.

Спустя два года митрополит Владимир стал Преосвященным Хабаровским и Приамурским с освобождением от возглавления Забайкальской митрополии и назначением главой Приамурской митрополии. 13 июня 2016 года Синод назначил его на должность ректора Хабаровской духовной семинарии.

28 декабря 2018 года Священный Синод РПЦ назначил Михаила Самохина Преосвященным Владивостокским и Приморским, главой Приморской митрополии, с освобождением от управления Хабаровской епархией.

КОНКРЕТНО

В рождественскую ночь в трёх главных епархиях Приморского края пройдут божественные литургии. Так, в храме Казанской иконы Божьей Матери в Находке богослужение начнётся 6 января в 23:30. В Храме Рождества Христова в Арсеньеве всенощное бдение пройдёт 6 января в 22:00. Во Владивостоке служение пройдёт в Покровском кафедральном соборе 6 января в 23:55.

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