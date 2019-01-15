2019-01-15T04:26:03+03:00
Общество

Новые правила: «Аэрофлот» изменил период выкупа субсидированных билетов на Дальнем Востоке

Офисы авиакомпании во Владивостоке переведены на усиленный режим работы
Анна ПЛЕТНЕВА
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Новая система подходит не для всех желающих выгодно слетать в МосквуНовая система подходит не для всех желающих выгодно слетать в МосквуФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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В субботу, 12 января, авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Старт продаж вызвал традиционный ажиотаж среди приморцев: очереди выстраивались у дверей офиса авиакомпании задолго до открытия. Многим людям так и не удалось купить билеты даже в течение трёх дней.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что офисы во Владивостоке работают по графику без выходных и перерывов на обед. Купить льготные билеты также можно в кассах в аэропорту, либо в офисах продаж агентов. К слову, очередей там практически нет. По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Марии Мухиной, офисы продаж уже переведены на усиленный режим работы, чтобы сократить ожидание.

- Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью, а это от четырёх до шести человек. Время обслуживания в этом случае увеличивается. В обычные дни зачастую оформляются билеты на одного-двух человек и время обслуживания существенно ниже, - рассказала Мария Мухина.

Как показала практика, выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, ведь не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления. Чтобы снизить ажиотаж, «Аэрофлот» увеличил и период на выкуп субсидированных билетов после бронирования до семи дней.

- Новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, которые были забронированы ещё 12 и 13 января. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании «Аэрофлот», либо у агентов, - уточнила пресс-секретарь «Аэрофлота».

Однако под такую систему попадают не все: если перелёт запланирован в течение ближайших семи дней, на выкуп билета дается три дня. В случае вылета в ближайшие сутки, на оплату билета дается всего два часа.

КОНКРЕТНО

Напомним, сегодня приморцы могут приобрести льготные авиабилеты по следующим маршрутам из Владивостока и обратно (эти тарифы действуют в эконом-классе):

- в Москву, 7 400 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Санкт-Петербург, 7 500 рублей («Уральские авиалинии»);

- в Хабаровск, 1 800 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей (ГК «Аэрофлот»);

- в Южно-Сахалинск, 1 500 рублей («Аэрофлот»);

- в Новосибирск, 5 900 рублей (ГК «Аэрофлот», рейсы будут выполняться с 25 мая по 31 августа);

- в Магадан, 3 000 рублей («Якутия»);

- в Екатеринбург, 6 400 рублей («Уральские авиалинии»).

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.

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