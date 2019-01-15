Амурский тигр попал на приём к стоматологам Владивостока

В Приморском крае решается судьба амурского тигра, пойманного в начале января. Как сообщала тогда «Комсомольская правда», вместо копытных хищник положил глаз на собак в пограничном питомнике и утащил двух из них. Люди пытались отпугнуть зверя выстрелами, но он не стал убегать, а наоборот – оставался рядом и хромал, припадая на задние лапы. Нетипичное поведение стало поводом для приезда оперативной группы в Уссурийский район. Сотрудники национального парка «Земля леопарда», краевой администрации и межрегиональной общественной организации «Центр «ТИГР» поймали хищника и увезли на реабилитацию в село Алексеевка Надеждинского района.

Оказалось, что это старожил «Земли леопарда» - Тихон, которому не меньше 13 лет. Учитывая, что в дикой природе тигры живут в среднем 15-18 лет, то Тихона по человеческим меркам уже можно считать пенсионером – с соответствующими заболеваниями.

На этой неделе для него специально собрали врачебный консилиум, чтобы понять причину нетипичного поведения. Хищника взвесили, сделали анализ крови, УЗИ и рентгеновский снимок. И особое внимание уделили зубам краснокнижного зверя.

Все клыки у Тихона оказались сломаны, а вот зубы ему сейчас запломбировали. Фото: WWF России

Руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье»:

- Это достаточно уникальная ситуация, когда привлекли большое количество специалистов: были и рентенологи, и стоматологи, и специалисты по УЗИ, инфекционным заболеваниям. Этому тигру, честно говоря, можно даже позавидовать, потому что он получил весь спектр обследований. Оказалось, что зубов у него практически нет. Есть резцы, но они тоже в нехорошем состоянии. Клыки все сломаны. По ходу обследования стоматологи сразу полечили зубы: их пришлось почистить, посверлить – как и у людей, потом запломбировать. И я очень надеюсь, что тигру это поможет.

Больше часа зверь крепко спал под действием лекарств, а его здоровье в это время восстанавливали «человеческие» стоматологи из Владивостока - Эмма Мурадян и Виталий Двоеглазов. Теперь, говорят они, необычный пациент не должен испытывать боль во время еды. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в свою очередь поблагодарил медиков за то, что эту операцию они провели безвозмездно.

Сейчас тигр находится в карантинном вольере. А специалисты не торопятся делать прогнозы, пока не пришли все результаты исследований.

- Нужно понять, есть ли какие-то инфекционные заболевания. Кроме того, продолжаем за ним наблюдать через систему видеокамер: есть подозрения, что нарушена координации движений. Возможно, поэтому Тихон напал на собак и вышел к людям. Специальная комиссия будет решать его судьбу, и это – очень ответственный момент. Специалисты высокого уровня скажут: или тигру придется доживать свой век в условиях неволи - к нашему огромному сожалению, или всё-таки удастся его выпустить, и он встретит свою смерть, как и подобает тигру, в дикой природе, - добавил в эфире радио «Комсомольская правда» представитель WWF Павел Фоменко.