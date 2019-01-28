2019-01-28T05:56:12+03:00
Политика

Мэра Владивостока выберут 28 марта

Конкурсная процедура пройдёт в два этапа
Оксана КИСЕЛЁВА
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Через два месяца владивостокские депутаты сделают ещё один важный выборЧерез два месяца владивостокские депутаты сделают ещё один важный выборФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня, 28 января, Дума Владивостока объявила конкурс на замещение должности главы города. Сейчас исполняющим обязанности мэра является Олег Гуменюк, который вскоре после назначения в конце 2018 года побывал в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье». За два месяца до этого в добровольную отставку ушёл Виталий Веркеенко, который руководил администрацией с декабря 2017 года. Он прошёл именно конкурсную процедуру, став первым из 60 желающих.

По условиям, опубликованным на сайте гордумы, претендовать на пост мэра могут граждане Российской Федерации, которым исполнился 21 год. Документы необходимо успеть подать с 30 января по 11 февраля: конкурсная комиссия будет работать в будни с 10:00 до 16:00 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: Владивосток, улица Суханова, 3, третий этаж, кабинет № 36.

Пакет документов включает личное заявление, собственноручно заполненную и подписанную анкету; копии паспорта, документа об образовании, трудовой книжки и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Также понадобятся копии документов воинского учёта, свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства; сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах.

Сам конкурс пройдёт в два этапа – 12 и 18 марта, а финал всей процедуры – 28 марта на заседании Думы, где депутаты проголосуют за отобранные комиссией кандидатуры.

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