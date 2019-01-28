«Адмирал» потерпел сокрушительное поражение в дальневосточном дерби

28 января во Владивостоке состоялся хоккейный матч двух дальневосточных соперников. Хозяева площадки – «Адмирал», как и гости из Хабаровска – «Амур», являются аутсайдерами регулярного чемпионата КХЛ. У команд одинаковое количество очков и практически равное число проведённых игр.

Корреспондент «КП»-Владивосток» сообщает с места событий, что встреча носила принципиальный характер: хоккеисты бились за каждую шайбу.

Ожесточённая борьба на льдуФото: Милана СОКОЛ

В сезоне 2018 – 2019 команды встречались уже трижды. В двух матчах в Хабаровске клубы обменялись победами, а в игре во Владивостоке «Адмирал» оказался сильнее. Стоит отметить, что «тигры» последний раз одерживали победу в Приморье лишь в 2016 году. Однако сегодня подопечные Андрея Киселёва продемонстрировали уверенный хоккей несмотря на выезд.

Хоккеисты сражаются за каждую шайбуФото: Милана СОКОЛ

Благодаря победам в 2019 году «Адмирал» покинул последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ и стал 12-м в конференции «Восток». Команда провела 51 игру, заработав 35 очков. На один матч больше сыграли хоккеисты «Амура». С 35-ю очками хабаровский клуб обосновался на последней позиции таблицы Восточной конференции.

Игроки «Адмирала» крайне сосредоточеныФото: Милана СОКОЛ

Посмотреть дальневосточное сражение приехали больше 4500 зрителей. В КСК «Фетисов-Арена» практически не осталось свободных мест. На радость поклонникам хоккеисты продемонстрировали зрелищную игру, заставив поволноваться болельщиков обоих клубов. Основную часть матча преимущество оставалось за гостями. «Амур» с первых секунд бросился в атаку, а хозяева льда попросту оказались к ней не готовы. Итогом стартового отрезка игры стали три гола, забитые в ворота приморцев.

На трибунах практически не осталось свободных местФото: Милана СОКОЛ

Второй период заставил местных болельщиков запастись валерьянкой, наиболее впечатлительные фанаты и вовсе поспешили покинуть трибуны после двух шайб, отправленных в ворота «моряков». «Тигры» умело довели счёт до разгромного стараниями Яна Коларжа и Томаша Зогорна.

На льду кипят страстиФото: Милана СОКОЛ

Последние двадцать минут прошли в тщетной попытке приморской команды сократить разрыв. Но игра у команды Сергея Светлова сегодня явно не заладилась. В финишном отрезке встречи приморцы не смогли отразить ещё две точных атаки. Счёт 7:0 стал самым разгромным в истории дальневосточного дерби. В 2015 году «Адмиралу» удалось завершить матч с «Амуром» со счётом 6:0 в свою пользу.

Тренерский состав инструктирует «Адмирал»Фото: Милана СОКОЛ

На этом очередная домашняя серия матчей «Адмирала» подошла к концу. Команде предстоят три игры на выезде. Соперниками «моряков» станут минский и московский «Динамо», а также «Витязь» из Московской области.

Маленький болельщик «Адмирала» пришёл поддержать командуФото: Милана СОКОЛ

Хабаровский «Амур» в полном составеФото: Милана СОКОЛ

Маскот приморской команды веселит зрителейФото: Милана СОКОЛ

Голкипер «Адмирала»Фото: Милана СОКОЛ

«Адмирал» сыграл с «Амуром» дальневосточное дерби

Пора позвать батюшку: приморский «Адмирал» преследуют неудачи