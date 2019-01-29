Денег нет, но вы не лайте: Приморье бессильно перед бродячими псами

Непростой остаётся ситуация вокруг артёмовского приюта для бездомных собак, чей владелец Борис Скрюченко сперва выиграл муниципальный тендер на поимку и стерилизацию бездомных животных, а после попал под шквал обвинений в гибели опекаемых щенков.

Напомним, «Комсомольская правда» — Владивосток» не раз писала о происходящем в Артёме. Наш корреспондент, не пожалев своей автомашины для артёмовского бездорожья, убедилась, что сейчас приют действительно закрыт: срок контракта уже истёк, пускать журналистов на частную территорию Скрюченко отказался.

Между тем, зоозащита не снижает градуса борьбы. В Приморье прошли сразу два пикета против жестокого обращения с отловленными четвероногими бродягами, в соцсетях появились аккаунты, живописующие кошмарные условия, в которых едва выживают (а зачастую и не выживают) пойманные собаки. Но что же делать с этими животными, если за те суммы, которые готовы платить муниципалитеты, никто не берётся отлавливать и стерилизовать озлобленных голодом и холодом сук и кобелей?

Дискуссия в этот раз оказалась по-настоящему жаркойФото: Александр СЫРЦОВ

Об этом ведущие утреннего эфира радио «Комсомольская правда» — Приморье» говорили с зоозащитницей Маргаритой Тихоновой, дав возможность высказаться и чиновникам мэрий Артёма и Владивостока, и простым приморцам (добавим, что от беседы в прямом эфире упомянутый Борис Скрюченко также отказался).

По словам начальника производственно-технического отдела управления жизнеобеспечения и благоустройства артёмовской мэрии Татьяны Матвеевой, шумиха, раздутая вокруг приюта в Кролевцах, вообще не имеет никаких оснований. Всё это домыслы зоозащитниц, главным образом, — Екатерины Рыбаловой, считает городская чиновница.

— Из суммы по тендеру в 1,4 миллиона рублей Скрюченко получил ровно столько, сколько изъял с улиц собак, то есть немногим больше 400 тысяч рублей. Все документы у нас на руках, никаких собак в приюте голодом не морили, тем более, никто их специально не сжигал. Когда приют работал по тендеру, он был открыт, но никаких зоозащитников мы там не видели. Как только тендер вышел, они немедленно забеспокоились! Не нужно тревожить Скрюченко, это обычный предприниматель, у него свои дела. Если вы желаете разобраться в деле, как уже поступил местный телеканал, приезжайте, мы вам всю документацию предоставим.

Прямой эфир не обошёлся без звонков обеспокоенных приморцев. По словам жительницы Находки, в районе порта бродят настоящие стаи бездомных собак, а неделю назад такая стая атаковала её саму. Однако в городе нет вообще ни одной компании, которая заключила бы с властями договор и отлавливала опасных животных. Причина всё та же: определённые бюджетом суммы не привлекают коммерсантов.

Как пояснил замначальника отдела текущего содержания и озеленения мэрии Владивостока Игорь Скубко, владивостокские расценки на одну бездомную собаку не слишком отличаются от артёмовских. Сейчас муниципалитеты стараются изыскать дополнительное финасирование на отлов и содержание собак. Но сделать это непросто: дело в том, что условия контрактов таковы, что изначально отсекают многих потенциальных участников. Бизнесмены стремятся заработать (что логично), а бюджет предполагает, что стерилизация и содержание бездомных животных — это социальная миссия.

Маргарита Тихонова считает, что бюджет должен выделять больше денег на решение проблемы бездомных собакФото: Александр СЫРЦОВ

Однако звонки приморцев и позиция чиновников не поколебали гостью эфира, зоозащитницу Маргариту Тихонову. Она по-прежнему уверена, что государство должно лишь увеличивать суммы на бездомных животных, и в таком случае проблема вскоре благополучно решится. Все уже имеющиеся на улицах собаки будут стерилизованы, а новых будет появляться всё меньше (в том числе из-за вступившего в силу закона о жестоком обращении с животными). При этом Маргарита на сто процентов согласна, что стаи бродячих собак на улицах - ситуация дикая и несущая угрозу людям.

Газета «Комсомольская правда» — Владивосток» намерена и дальше следить за проблемой с опасными бродячими псами и жестоким обращением с ними. Если у вас есть мнение по этому поводу, вы можете поделиться им по редакционному WhatsApp:

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