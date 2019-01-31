Мясник, грибник и работяга: кто же всё-таки провел лекцию от «братков» в приморской школе?

Целую неделю вся страна обсуждает скандальную историю, которая произошла в школе приморского села Первомайское. Там местные жители провели перед школьниками лекцию про гомосексуализм – и про то, что бывает с «голубыми» в колониях. Случай, прямо скажем, из ряда вон.

О подробностях этой истории «Комсомолка» весьма подробно писала в предыдущем материале. Поводом для своеобразного «классного часа» стало действительно вопиющее происшествие: два семиклассника попытались изнасиловать пятиклассника. Сделать с ребятами никто ничего не мог. Родители за ними не следили и воспитанием особенно не занимались, а всех остальных подростки просто игнорировали. В общем, совершенно безвыходная ситуация – и решить ее попытались своими силами: пригласили побеседовать со школьниками нескольких селян.

Скандал вокруг истории раздули в Сети. Пользовательница из одного популярных интернет-форумов заявила: общались с ребятами настоящие «бандиты», которые учили школьников «жить по понятиям». Местные говорят, что все было не так уж страшно. И никакие это не братки, а обычные бизнесмены. В деталях истории сейчас разбирается прокуратура и Следственный комитет, и чем все закончится, сказать сложно.

Одним из организаторов этой нашумевшей «лекции» выступил глава Первомайского, Александр Ухаботин – бывший директор первомайской школы. После огромного резонанса он дал интервью «Комсомольской правде», где рассказал о деталях произошедшего.

Глава поселения Александр Ухаботин. Кадр из программы Приморского телевидения, посвящённой селу.

– У кого вообще родилась идея провести эту лекцию со школьниками?

– Все началось в воскресенье (20 января, - прим. ред.) Я пошел в магазин, и ко мне на улице подошли односельчане. Рассказали о произошедшем в школе безобразии. Я тогда сразу спросил: а почему нельзя решить этот вопрос с директором? Услышал вполне резонный ответ: я все-таки глава поселения, и меня эта вопиющая история тоже должна касаться. Речь идет, в конце концов, о попытке насилия над ребёнком.

На следующий день мы все пришли к директору школы Елене Павлюк, чтобы разобраться в ситуации. Мы поговорили с участниками истории в учительской. Все на эмоциях были… Елена Борисовна предложила селянам собрать кучу детей в актовом зале – и провести с ними воспитательную. Чтобы те же самые мысли они донесли до остальных ребят. Дескать, вы мужчины, вам будет проще это объяснить. Я себя сейчас ругаю, и еще долго буду ругать за то, не поймал директора за руку, не сказал: «Остановитесь». Я повторюсь – все были на эмоциях.

– А что это за селяне были? Почему их кандидатуры, скажем так, одобрили?

– Ну это обычные люди. Бизнесом занимаются. У одного из них семейное дело, он мясом торгует. Второй… Я не знаю, чем он сейчас занимается, раньше он грибы выращивал. Третьего я вообще знаю на уровне «привет-пока». Ну, он тоже работающий. У всех дети, у одного дочка в седьмом классе, другие скоро поступят в школу. Простые люди. Просто небезразличные.

– Они не связаны с криминалом?

– Нет, не связаны. Простые люди.

– О чем вообще шел разговор с ребятами? В каком тоне все проходило?

– Ничего криминального селяне не говорили. Говорили, на мой взгляд, правильные вещи. Что у России есть свой, особый путь, свои традиции, своя вера. Не надо Америку смотреть, где разрешают гомосексуализм и гей-парады. Потому что есть противоестественные вещи. Матерное слово один раз прозвучало – не сдержался человек. Но его сразу в бок толкнули, урезонили.

– А разговоры о «зоне», о «петухах» были? Многие, в том числе селяне, говорят, что детей учили «понятиям».

– Это все враньё. Ничего такого не было! Кто-то это придумал, распространил, теперь все это обсуждают.

– Как вообще вся история с этой своеобразной «лекцией» получила такую огласку?

– Ну сначала родители, конечно, начали возмущаться. Мы после этого провели родительское собрание. Всем объяснили, что и почему произошло. Люди поняли, и негатива практически не осталось. Но кто-то решил поднять шумиху в интернете.

– Сейчас по поводу этой резонансной истории идут проверки. Понятно ли уже, будут какие-то последствия для школы, для вас после произошедшего?

– Пока сказать не могу. Но есть, скажем там, моральная сторона дела. Меня в интернете, в СМИ меня продолжают поливать грязью. Морально это очень тяжело. Сейчас тем более в ситуации еще разбираются правоохранительные органы. В общем, все обернулось против меня.

Пейзажи ПервомайскогоФото: Артём КАБАНКОВ

Первомайское все еще стоит на ушах после обрушившейся на него «славы». Неслыханное дело – произошедшее в местной школе обсуждают по всей стране! Правоохранительные органы по-прежнему разбираются, нужно ли кого-то наказывать за произошедшее. Однако с уверенностью можно сказать одно: «отмываться» от произошедшего и школе, и местной администрации придется долго. В независимости от того, кто и в чем виноват.

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