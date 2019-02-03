Жители Большого Камня требуют провести проверку местной больницы после трагедии с Юлией Балухта

Трагедия, унесшая жизнь журналиста из Приморья, обрастает новыми подробностями. «КП» - Владивосток» описывала историю Юлии Балухта, оказавшейся в коме в больнице Большого Камня. К моменту, когда родственники смогли обратить на ситуацию внимание крайздрава, девушка уже была нетранспортабельна. В итоге, спустя несколько суток, Юлии не стало. Смерть молодой мамы вызывает много вопросов не только у коллег и близких, но и у местных жителей, которые требуют провести проверку медсанчасти № 98.

32-летняя сотрудница газеты «Взморье» оказалась в реанимации городской больницы после инфекционного отделения, которому предшествовал приём в частной клинике. Девушка не смогла попасть к участковому терапевту из-за отсутствия талонов, и вынуждена была посетить близлежащий частный медицинский центр, где ей назначили лекарство без всяких анализов. Препарат, в числе побочных эффектов которого – молниеносный гепатит, мог спровоцировать печёночную недостаточность. Однако более точную картину произошедшего ещё предстоит установить специалистам. Родственники уверяют, что, несмотря на резкое ухудшение состояние больной, медики не торопились с диагнозом. Как оказалось, в тот момент время уже шло на дни. Итогом нескольких суток острого течения болезни стал отказ печени, кома и последующая остановка работы почек.

Близкие Юлии Балухта рассказывают, что все мольбы о перевозке пациентки в краевую столицу, когда это было возможно, врачи игнорировали. Медлили и с постановкой диагноза. К слову, точного заключения о болезни девушки нет до сих пор. По предположениям специалистов, организм мог получить некий токсин, вызвавший отказ внутренних органов. Узнать наверняка теперь возможно только после вскрытия. По словам родственников, накануне шея пациентки из-за отёка сравнялась с размером головы. Родные не могут понять, почему при риске отказа почек девушка находилась без катетера. Устройство поставили лишь при поступлении, а позже сняли.

Смерть журналиста спровоцировала волну негодования и комментариев на просторах Интернета. Пользователи социальных сетей приносят соболезнования близким Юлии, просят организовать независимую экспертизу действий врачей и инициировать проверку всей больницы. Претензий к медицинскому учреждению у местного населения накопилось действительно много.

- На моих глазах женщине стало плохо, когда мы сидели в поликлинике МСЧ-98. Ни один из присутствующих врачей не поспешил к ней на помощь. Двое посетителей вывели пациентку на улицу, дали ей холодной воды, помогли добраться до приёмного покоя и только тогда медикам пришлось отреагировать, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» жительница Большого Камня Ульяна С..

- Какая речь может идти о квалифицированной помощи, когда в больнице не хватает персонала? Интересно, на какие цели идут поступающие из федерального бюджета средства? В хирургическом отделении, например, до сих пор пользуются тканевыми многоразовыми бахилами. А ещё в больнице летом элементарно не работал флюорограф, не мог пройти медкомиссию, пришлось ехать во Владивосток. И это при том, что Большой Камень находится в зоне риска из-за радиации. Местные жители должны иметь возможность проверять своё здоровье, – посетовал горожанин Василий Т..

По мнению многих опрошенных жителей Большого Камня, страховая медицина в городе практически не действует. Многим больным, утверждают люди, талонов не достёется, и они вынуждены обращаться в частную клинику.

- Большой Камень и медицина – это вообще не сопоставимые понятия. Живу здесь третий год и знаю, о чём говорю. Скорую вообще дождаться невозможно, если уж решил сам ехать, то в местную больницу не стоит попадать, предпочитаю соседние города. В нашей семье много отрицательных примеров посещения этого лазарета, поэтому ситуация вокруг девушки не удивила. Но, конечно, жалко, что она ушла из жизни так рано, – рассказал журналисту один из пациентов, Сергей П..

Жители Большого Камня требуют провести проверку местной больницы, соответствующий пост появился в социальных сетях, собрав многочисленные комментарии и вызвав жаркие споры. «Почему администрацию города и депутатов устраивает работа МСЧ № 98, и, они, несмотря на возмущения жителей, не принимают никаких мер? Думаете, они не знают, что обычные жители практически предоставлены сами себе», – говорится в послании.

Родственники Юлии, которая чуть больше недели назад казалась абсолютно здоровой и жизнерадостной, пребывают в состоянии шока. Близкие пытаются скоординировать дальнейшие действия с коллегами девушки, решившими разобраться в этой трагедии. Окружение погибшей планирует обратиться во всевозможные инстанции для расследования произошедшего и проведения проверки. «КП» - Владивосток», в свою очередь, ожидает ответ на запрос от Следственного управления СК по Приморскому краю, куда ранее направлены копии материалов о Юлии Балухта. У женщины остался 11-летний сын.

Молодая журналистка из Приморья оказалась на грани жизни и смерти после хождения по врачам

Журналист приморской газеты «Взморье» Юлия Балухта скончалась в больнице Большого Камня