Политолог: Мэром Владивостока в любом случае станет человек губернатора

С утра в понедельник не нашлось желающих поскорее подать документы и официально стать претендентом на должность главы администрации Владивостока.

- Пока – только 4 человека, те же, что были в пятницу. На выходных заявки не принимаем, так что, судя по всему, во второй половине дня сегодня кто-то ещё придёт. Но пока очереди нет, - рассказал «Комсомольской правде» член конкурсной комиссии, заместитель председателя гордумы Геннадий Куликов.

Между тем, осталась всего неделя: последний день подачи документов – 11 февраля. В списке тех, кто уже заявился, - временно неработающий бывший гендиректор компании «Бизнес Брокер Премиум Класс» Дмитрий Туреев, администратор компаний «Персей» и «Пегас» Ботур Исмаилов; экс-депутат гордумы, а сейчас - депутат Законодательного собрания Приморского края Олег Вельгодский; солист-вокалист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, известный всей стране участник пресс-конференций президента Сергей Мильвит.

Первые две фамилии почти неизвестны, про Вельгодского с Мильвитом слышало гораздо большее количество людей – по крайней мере, имеющие отношение к приморской политике и общественной деятельности.

Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» кандидат политических наук Наталья Коломейцева отметила, что в итоге желающих возглавить пост градоначальника может оказаться столько же, сколько было в декабре 2017 года. Тогда в результате конкурсной процедуры победил Виталий Веркеенко.

На вопрос, кто сейчас может стать мэром Владивостока, собеседница ответила:

- Кто угодно. И первые две фамилии нам это наглядно демонстрируют. С одной стороны, весело, а с другой, мы наблюдаем десакрализацию власти. Это плохо, что разные странные люди, безработные, совершенно спокойно идут и выдвигают свою кандидатуру: это говорит лишь о том, что престиж должности падает. В то же время мэром будет человек губернатора или лояльный губернатору. Даже если общественность так не подумает. В любом случае, свежее исследование нашего социологического центра «Чёрный куб» говорит о том, что люди хотят выборов, несмотря ни на что. И процент людей, желающих выборов, существенно увеличился с прошлого опроса. Честно скажу – я восхищаюсь приморцами: несмотря на то, что у нас тут творилось в сентябре, а потом активно прошло в декабре – люди ещё верят, хотят выборов, и это просто восхитительно.

Документы от желающих стать мэром Владивостока гордума принимает до 11 февраля включительноФото: Валерия ФЕДОРЕНКО

В эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» высказался также политолог Павел Наливайко:

- Из четырёх человек в списке экспертному сообществу знакомы только двое - депутат Заксобрания Олег Вельгодский и член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит. Вельгодский интересен в первую очередь своим партийным плюрализмом: сначала был в КПРФ, теперь – в «Единой России». В прошлый раз он был в конкурсной комиссии, а в этот раз решил сам поучаствовать в конкурсе: думаю, что человек хочет лишний раз напомнить избирателям о себе и своей текущей работе, тем более что у него округ находится именно во Владивостоке. Что касается Мильвита, то, идя на такую должность, нужно иметь политический и управленческий бэкграунд, а этот товарищ не обладает ни тем, ни другим. Нужно всё-таки заниматься тем, что ты хорошо умеешь. Политологи всего города ведь не выдвинулись на конкурс, хотя мы много знаем.

Наиболее вероятным кандидатом на должность мэра Наливайко назвал исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка.

- Надеюсь, что он не будет заигрываться в политику, а сосредоточится на хозяйственных вопросах. Собственно говоря, этого все от него и ждут, - добавил политолог.