2018-12-25T03:35:40+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Русский парень Сергей Мильвит и приключения жёлтого «Хаммера»

Русский парень Сергей Мильвит и приключения жёлтого «Хаммера»Русский парень Сергей Мильвит и приключения жёлтого «Хаммера»

Эфир 25 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 25.12.18.

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Накануне во Владивосток вернулся участник большой пресс-конференции президента Сергей Мильвит, о котором снова говорит вся страна. Сегодня в 8 часов общественник и солист ансамбля Тихоокеанского флота станет первым гостем на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

А в 9:05 в гости к ведущим программы «Что приморцу хороШоу» придут приморский блогер, участник автопробега «Комсомолки» Владимир Яхно и автопутешественник из Москвы Владислав Шеренговский, который объехал 36 стран на своём приметном жёлтом «Хаммере».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 25.12.18..

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