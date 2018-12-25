Русский парень Сергей Мильвит и приключения жёлтого «Хаммера»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-12-25T03:35:40+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 25.12.18. 00:00 00:00

Накануне во Владивосток вернулся участник большой пресс-конференции президента Сергей Мильвит, о котором снова говорит вся страна. Сегодня в 8 часов общественник и солист ансамбля Тихоокеанского флота станет первым гостем на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

А в 9:05 в гости к ведущим программы «Что приморцу хороШоу» придут приморский блогер, участник автопробега «Комсомолки» Владимир Яхно и автопутешественник из Москвы Владислав Шеренговский, который объехал 36 стран на своём приметном жёлтом «Хаммере».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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