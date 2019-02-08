В Приморье умер тигр Тихон, которому перед смертью вылечили зубы

Из Центра «Амурский тигр» сегодня пришла печальная весть: тигр Тихон, которого поймали в начале января из-за его подозрительного поведения и вылечили ему зубы, скончался 5 февраля. Сотрудники центра решили рассказать об этом журналистам после того как вскрытие показало причину смерти хищника, за судьбу которого беспокоились не только приморцы, но и жители других регионов России.

- Тигру было, предположительно, 13 – 17 лет. По человеческим меркам, это уже солидный возраст – примерно 80 лет, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр» Вадим Шкодин.

По человеческим меркам тигру было около 80 лет. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

После операции – когда зубами и клыками краснокнижного зверя занимались «человеческие» стоматологи из Владивостока – Тихон начал нормально питаться. Жил он в карантинном вольере в селе Алексеевка Надеждинского района, под постоянным наблюдением. Необходимо было ещё понять, есть ли у старожила национального парка «Земля леопарда» какие-то инфекционные заболевания.

- Есть подозрения, что нарушена координации движений. Возможно, поэтому Тихон напал на собак и вышел к людям. Специалисты высокого уровня скажут: или тигру придется доживать свой век в условиях неволи - к нашему огромному сожалению, или всё-таки удастся его выпустить, и он встретит свою смерть, как и подобает тигру, в дикой природе, - рассказал 15 января в эфире радио «Комсомольская правда» представитель WWF Павел Фоменко.

Несмотря на старания медиков и других специалистов, получилось всё-таки по первому варианту: Тихон скончался в неволе – причём ночью 5 февраля, хотя на эту дату назначили его экстренный осмотр. Поводом стало резкое ухудшение состояния здоровья хищника, и он не стал охотиться на выпущенного в его вольер оленя. По словам директора межрегиональной организации «Центр Тигр» Виктора Кузьменко, люди «сделали всё возможное, чтобы спасти тигра, но, к сожалению, не успели».

Вскрытие провели 6 февраля в Клинико-диагностическом центре по изучению болезней крупных животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии в селе Воздвиженка. В процедуре участвовали и представители департамента охотнадзора Приморского края.

- У смерти этого тигра нетипичная картина. Несмотря на то, что тигр получал достаточное количество мяса и воды, его организм отказывался усваивать полезные вещества из пищи. По сути, были запущены необратимые процессы, которые привели к стремительной смерти. Было ли это следствием изношенности организма в силу возраста или произошло по каким-то иным причинам, нам ещё предстоит выяснить. Когда у тигра есть ранение или болезнь в острой форме, то всегда допускаешь смерть зверя, потому что как специалист понимаешь, что шансы минимальны, морально к этому готов. Но в данном случае всё произошло внезапно и от этого какая-то пустота внутри... Мы обязательно досконально разберёмся в причинах, и, если всему виной «старость» зверя, то это тот редкий случай, когда тигр пришёл умирать к людям, - прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Вскрытие показало, что смерть хищника наступила в результате сильного истощения и обезвоживания на фоне возрастных изменений системы обмена веществ и пониженного иммунитета. Сказались перенесённые раньше инфекционные заболевания.