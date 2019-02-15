Спустили на тормозах: уссурийский мэр отделался штрафом в 40 тысяч рублей

Владивостокский суд вынес приговор мэру Уссурийска Евгению Коржу. Градоначальника приговорили к относительно небольшому штрафу – благодаря активному сотрудничеству со следствием.

Обвинение Коржа звучит довольно замысловато: «подстрекательство к превышению должностных полномочий». «Комсомолка» подробно писала о деталях этой запутанной истории. Она связана с бывшим вице-губернатором Приморского края Евгением Вишняковым и проектом газификации Приморья (прежде всего, Уссурийска), который реализовывал «Газпром». По версии следствия, действия бывшего вице-губернатора нанесли Приморью ущерб в 53,2 миллиона рублей. Однако фактически ущерба не было – разве что на бумаге. Да и причастность чиновника к преступлению тоже вызывает сомнения.

Тем не менее мэр Уссурийска свою вину признал полностью. Евгений Корж не стал отпираться от следователей. В самом конце прошлого года он даже разместил на сайте городской администрации обширное «покаяние». В нём Корж рассказал о деталях истории с проектом газификации, фактически обвинил Вишнякова в том, что тот обманул мэра – и извинился перед горожанами.

Как сообщили корреспонденту во Фрунзенском районном суде Владивостока, Евгения Коржа приговорили к 40 тысячам рублей штрафа – и прекратили уголовное дело. Такой приговор объясняется целой кучей смягчающих обстоятельств: полное признание вины, содействие следствие, отсутствие прежних судимостей, отличные характеристики… Впрочем, выглядит все как просто попытка спустить ситуацию на тормозах. «Вишняковское» дело крайне спорное, и следствие, скорее всего, пытается отделаться от него, раздав фигурантам минимальные наказания. Впрочем, чем закончится вся эта история, сказать сложно – впереди ещё суд над Евгением Вишняковым. Он свою вину не признаёт.

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