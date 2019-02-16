Исторический момент: на Камчатке начали стрелять в полдень, как во Владивостоке и Петербурге

«Сегодня - исторический момент», - заявил вице-премьер правительства Камчатского края Сергей Хабаров после того как военные зарядили холостым и дали залп из гаубицы Д-30. Происходило всё сегодня, 16 февраля, у Морского собора в Петропавловске-Камчатском. Там собрались представители власти, православной церкви и военные. На их глазах в городе воинской славы ровно в 12 часов раздался выстрел – пока пробный, но со следующей субботы, 23 февраля, в Петропавловске собираются так стрелять каждый день.

Залп холостым дали ровно в 12 часов по камчатскому времени. Фото:kamgov.ru

Власти Камчатки назвали случившееся сегодня историческим моментом. Фото: kamgov.ru

В пресс-службе правительства региона «Комсомольской правде» рассказали: полуденная пушка впервые выстрелила на полуострове, когда начальником Камчатки был Аркадий Голенищев, в 1827 году. Но особую значимость для жителей Петропавловска эти выстрелы приобрели во время англо-французской интервенции 1854 года. Сейчас традицию начали возрождать по поручению губернатора Владимира Илюхина. Перед выстрелом архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор освятил гаубицу, а при обращении со снарядом соблюдали все меры безопасности.

- Мы благодарны командующему Восточным военным округом за то, что он пошёл навстречу правительству края, городу, выделил орудия для производства ежедневных залпов в ознаменование звания «Город воинской славы». Эти залпы – это дань памяти героизму и мужеству защитников Петропавловска; морякам, не вернувшимся домой. Ровно через неделю полуденные залпы станут ежедневными, предшествовать им будут отдание воинских почестей, подъём флагов и звучание гимна. Уверен, увидеть все это собственными глазами захотят как гости Камчатки, так и ее жители», – подчеркнул Сергей Хабаров.

Перед залпом в Петропавловске-Камчатском гаубицу освятили. Фото:kamgov.ru

Перед залпом в Петропавловске-Камчатском гаубицу освятили. Фото:kamgov.ru

Ежедневные залпы начнутся 23 февраля, в День защитника Отечества. К тому времени у Морского собора установят ещё одну гаубицу.

Кроме Петропавловска-Камчатского, ровно в полдень так стреляют только в городе-герое Санкт-Петербурге и городе воинской славы Владивостоке. В Северной столице традицию возродили в 1957 году в честь 250-летия города, а в столице Приморского края с 2011 до 2015 года из-за дефицита снарядов стреляли только по праздникам. И только в июне 2016 года ритуал вернулся в ежедневном формате: во Владивостоке теперь стреляют на Корабельной набережной.