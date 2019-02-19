Дальзавод поможет своему работнику, потерявшему семью в ДТП во Владивостоке

Глава семьи, выживший после жуткой аварии на улице 40 лет ВЛКСМ в столице Приморья, сейчас находится в городской клинической больнице № 2 Владивостока. Как выяснила «Комсомолка», Андрей К. работает в механо-монтажном цехе Дальзавода. Сегодня его посетили товарищи-заводчане.

Напомним, 18 февраля водитель Volvo на полном ходу залетел на тротуар, где в этот момент прогуливалась семья - мужчина, его жена и полуторагодовалый ребёнок. Машина катком проехалась по мальчику и его матери. Они умерли в больнице. Глава семьи выжил, у него сложный перелом бедра. Но больше всего коллег мужчины беспокоит моральное состояние Андрея после потери супруги и ребёнка (также в семье есть старшая дочь - шестиклассница).

- Центр судоремонта «Дальзавод» окажет помощь нашему работнику, попавшему в беду, - это даже не обсуждается, - сообщил «КП» пресс-секретарь предприятия Анатолий Сердюк. - Кроме того, своё намерение оказать помощь выразили и другие подразделения предприятия – совет молодёжи Дальзавода и профсоюз.

Напомним, полиция по-прежнему разыскивает подозреваемого в этом преступлении. Им является сварщик Николай Тимченко.

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