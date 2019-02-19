Сбил семью на тротуаре и скрылся: весь Владивосток ищет убийцу молодой женщины и маленького мальчика

Весь Владивосток и Приморский край с замиранием сердца следит за развитием событий вокруг трагического ДТП, которое случилось накануне. Страшная авария, произошедшая в приморской столице, унесла жизни матери и ребёнка. Отец семейства пострадал, но остался жив. Виновника смертельного ДТП до сих пор не нашли. Полиция предполагает, что за рулём Volvo находился местный житель. Недавно Николай Тимченко мелькал на просторах Интернета - искал работу сварщиком. Сейчас мужчину ищет уже весь город. В истории разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

Трагедия

Семья из трёх человек прогуливалась в районе дома № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ примерно в шесть часов вечера понедельника, 18 февраля. Ни о чём не подозревающие родители шли о тротуару с полуторагодовалым малышом, держась за руки. Они не знали, что эти минуты станут последними в их счастливой жизни. Белый автомобиль марки Volvo обгонял поток никуда не спешащих машин по встречной полосе. В какой-то момент, юркнув между другими участниками движения, иномарка вылетела на тротуар. На полном ходу Volvo сбил мать, ребёнка и отца. Последний пострадал меньше всех, а вот женщину автомобиль протащил под собой. Мужчина моментально подскочил и, хромая, побежал к автомобилю. Рядом с транспортом на асфальте лежал полуторагодовалый мальчик - сын пострадавших. Тело женщины так и осталось под колёсами тяжёлого авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/692675" frameborder="0"></iframe> Момент страшной аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видео: dps_vl.

Водитель, находившийся за рулём Volvo, сразу же попытался скрыться. Отец семейства кинулся к правой двери авто, чтобы задержать виновника. Однако руль у шведского автомобиля находится с левой стороны. Туда в этот момент уже подбежал очевидец, который и задержал рулевого.

К месту ДТП приехали несколько реанимационных бригад. Тут же столпились и местные зеваки, снимавшие происходящее на камеру мобильного телефона. В этой суматохе водитель-виновник выбрал самый подходящий момент и убежал в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли несколько реанимационных бригад. Фото: vlnews24.

Всех пострадавших медики госпитализировали в городскую клиническую больницу №2. Самые серьёзные травмы получила женщина, оказавшаяся под колёсами автомобиля. Оперативно собранная бригада нейрохирургов до последнего боролась за жизнь мамы и малыша, но тщетно. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина с ребёнком скончались в больнице.

Виновник

Между тем, виновника смертельной аварии до сих пор ищет полиция. Личность подозреваемого специалисты уже установили, вот только сам мужчина бесследно исчез. Правоохранители полагают, что за рулём белого Volvo находился житель Владивостока Николай Тимченко 1982 года рождения. По месту регистрации беглеца не оказалось. Более того, есть информация, что Николай после аварии прибежал домой, собрал вещи и уехал в неизвестном направлении.

Ориентировка. Фото: dps_vl.

В социальных сетях информации о мужчине нет. Единственный профиль с таким же именем и фамилией удалось найти только на сайте ВКонтакте, но там со страницы удалена вся информация и фотографии.

Предполагаемая страница Николая в социальных сетях. Фото: скриншот.

Однако ФИО подозреваемого всё же мелькают в Сети. На одном из популярных сайтов Николай Тимченко совсем недавно - 14 февраля - обновил своё резюме. Житель Владивостока искал работу сварщиком.

Николай Тимченко совсем недавно искал себе новую работу. Фото: Скриншот с сайта.

Как своё нынешнее место работы, Николай указал владивостокскую компанию «Региональный Центр Автоматики». Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с фирмой. Сотрудник на другом конце провода сообщил, что Николай Тимченко действительно когда-то у них работал.

- Он у нас полгода уже не работает, даже больше. С июля 2018 года, - ответил собеседник «КП».

Парня ищут почти сутки, но пока безрезультатно. Полиция даже обратилась к местным жителям. Граждан, которые знают, где может прятаться подозреваемый, просят позвонить в органы внутренних дел по телефонам дежурных частей: 2655-340; 102; 02.

Правоохранительные органы сегодня весь день тщательно патрулируют районы, где прописан и где фактически жил предполагаемый виновник аварии - Школьная и улица Гризодубовой. Там расставлены экипажи, а между домов, по дворам, ездят полицейские машины.

Автомобиль

История автомобиля Volvo оказалась тоже непростой. В сентябре 2018 года машина «висела» на продаже. Об этом гласило объявление на одном из популярных автомобильных сайтов. Автор рассказал и о нелёгкой судьбе Volvo.

Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте в сентябре 2018 года. Фото: скриншот с сайта.

Сам транспорт выглядел неважно. Левая дверь и капот отличались от основного цвета кузова. Внутри - взорванные подушки безопасности. Видимо, следы недавнего ДТП. В Госавтоинспекции автомобиль до сих пор числился аж на позапрошлом хозяине. Переоформить машину нельзя - запрет на регистрационные действия. Бывший хозяин задолжал по кредитам, и приставы арестовали автомобиль. Автор объявления даже предложил, как можно обойти ситуацию и всё равно переоформить автомобиль на себя.

- Заводили. Осталось подсоединить пару шлангов и залить технические жидкости. И к электрикам, чтобы завели, так как последний раз не завелась, - рассказал хозяин о техническом состоянии авто.

Контактные данные у объявления отсутствуют - якобы, автомобиль продан, а сам пост находится в архиве.

Семья

По имеющейся информации известно, что в семье двое детей - полуторагодовалый мальчик и девочка 12-ти лет. Один из комментаторов написал, что в этот роковой день старшая дочь осталась гулять во дворе, а родители и малыш куда-то пошли. Дойти до места назначения им было уже не суждено: жизнь двух членов семьи трагически оборвалась.

В школе, где учится старшая дочь Полина, родители и учителя планируют организовать сбор денег на похороны. Эту информацию подтвердила директор школы №28 Светлана Соколова.

В школе организовывают сбор денег. Фото: скриншот.

- Я написала в группу родителям из попечительского совета, что у нас в школе вот такое горе. Если кто хочет, могут обратиться к родительскому комитету класса или к классному руководителю. Сейчас родители одноклассников Полины узнают все реквизиты, номера карты, куда можно перечислить деньги, - рассказала Светлана Соколова.

Она же рассказала корреспонденту «Комсомолки», что совсем недавно в этой семье произошло ещё одно несчастье. Бабушка Полины упала и серьёзно пострадала. Об этом директору школы рассказала сама девочка. Сейчас старушка просто не в состоянии помочь своей семье.

Сегодня 12-летней Полины в школе уже не было. Отец семейства находится в больнице с переломом ноги. Старшая дочь - у друзей семьи. Кстати, жила семья из четырёх человек именно в районе, где произошла трагедия.

- Когда мы разговаривали с отцом по телефону, он ещё ничего не знал о состоянии мамы и ребёнка. Ему говорить заранее мы не стали, пока сами не выяснили, что людей уже нет. Сейчас звонить ему мы пока боимся. Я даже не знаю, как с ним разговаривать, - отметила в конце разговора директор школы.

Социальные сети

В популярных пабликах Instagram эту историю обсуждают со вчерашнего вечера. Трагедия, которая унесла жизни матери и малыша, тронула сердца не только владивостокцев, но и жителей всего Приморского края. Пользователи социальной сети выражают многочисленные соболезнования. Под некоторыми публикациями появились комментарии с предложением материально помочь отцу в организации похорон. Инициативу поддержали единогласно.

Слова соболезнования в Instagram не прекращаются. Фото: скриншот.

Комментаторы не обошли стороной и виновника аварии. Предположения и догадки пользователи соцсети строят самые разные. Не исключено, что водитель Volvo был пьян. Именно поэтому, маневрируя, он не смог справится с управлением авто. С места аварии виновник убежал, чтобы скрыть следы своего опьянения.

Ещё одной версией стала возможная болезнь рулевого - внезапный приступ эпилепсии, например. А сбежал он, потому что находился в состоянии аффекта.

Предположений много. Вот только тех, кто сочувствует водителю, совсем нет. В один голос его называют убийцей и душегубом. Люди озвучивают самые страшные и суровые наказания для беглеца. Тех, кто скрывает преступника, комментаторы предлагают сделать соучастниками.

Сегодня неравнодушные владивостокцы приносят к месту жуткой трагедии гвоздики и мягкие игрушки. О том, что вчера здесь произошла страшная авария, свидетельствуют и следы крови на асфальте.

Игрушки и цветы на месте страшной трагедии.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Полиция уже проводит проверку по факту смертельной аварии. Преступника до сих пор не нашли, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело специалисты пока не возбудили, расследованием занимается полиция. Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.