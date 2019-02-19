2019-02-19T06:30:23+03:00
Происшествия

Водителем Volvo, насмерть сбившим молодую маму и её ребенка, мог оказаться сварщик из Владивостока

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП Николай Тимченко ранее работал сварщиком и искал аналогичную работу во Владивостоке
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Николай Тимченко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Николай Тимченко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Объявленный в розыск Николай Тимченко - подозреваемый в совершении смертельного ДТП - ранее работал сварщиком во Владивостоке.

Согласно информации сайта объявлений, мужчина, в анкете которого размещено то же фото, что и на распространенной ранее ориентировке, искал работу сварщиком. Совпадает не только фото, но и год рождения. В качестве положительных качеств указаны стрессоустойчивость и порядочность, а специализация описана как «пожаратушение, сварка труб» (орфография сохранена - прим. ред.).

Объявление, размещенное Николаем Тимченко. Фото: скриншот сайта farpost.ru.

Объявление, размещенное Николаем Тимченко. Фото: скриншот сайта farpost.ru.

В качестве места работы указан Региональный центр автоматики. В разговоре с корреспондентом «КП» сотрудник фирмы сообщил, что некий Николай Тимченко действительно работал в этой компании до июля 2018 года. Нынешнее его место работы, а также место проживания, сотрудникам этой фирмы неизвестно.

Стоит также отметить, что последний раз объявление обновлялось 14 февраля 2019 года, что позволяет сделать вывод о том, что с июля 2018 года мужчина официально нигде не был трудоустроен.

Напомним, 18 февраля в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Авария попала в прицел камеры уличного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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