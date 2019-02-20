2019-02-20T07:20:33+03:00
Происшествия

Полиция задержала во Владивостоке подозреваемого в смертельном ДТП Николая Тимченко

Мужчина, подозреваемый в смертельном наезде на женщину и её ребенка, сейчас находится в опорном пункте полиции на Луговой
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Подозреваемый Николай Тимченко.Подозреваемый Николай Тимченко.
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Полиция Владивостока задержала подозреваемого в смертельном наезде на 34-летнюю женщину и её ребенка Николая Тимченко.

В настоящее время мужчина находится в опорном пункте полиции на Луговой, где он дает показания. Правоохранителям предстоит выяснить, действительно ли Николай находился за рулем Volvo в момент аварии и почему всё это время он скрывался от полиции.

В полиции аткже подтвердили факт задержания подозреваемого в совершении ДТП.

- Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП во Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребёнок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Напомним, 18 февраля в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Авария попала в прицел камеры уличного наблюдения. Поиск виновника аварии продолжался два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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