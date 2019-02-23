2019-02-23T14:42:41+03:00
Общество

«Человек-гора» сдвинул во Владивостоке 16-тонный бронетранспортёр

Силач-трезвенник подчеркнул: 23 февраля – это праздник сильных мужчин, а не гранёного стакана
Оксана КИСЕЛЁВА
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«Человек-гора» и борец за здоровый образ жизни Иван Савкин«Человек-гора» и борец за здоровый образ жизни Иван СавкинФото: Олег БЕЛОВ
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В праздничный день 23 февраля сотни жителей и гостей Владивостока пришли на центральную площадь. Городские власти и военные организовали угощение солдатской кашей, выступления творческих коллективов, выставку вооружения и военной техники. Один из экземпляров – 16-тонный БТР-82 – не устоял на месте. Его сдвинул известный своими рекордами житель Приморья по прозвищу «Человек-гора» Иван Савкин.

- Танк сегодня не получилось толкнуть, так как не подвезли специальную лестницу для опоры. Но вместо этого получился новый мировой рекорд по буксировке бронетранспортёра - на 4 тонны больше прошлого мирового рекорда, - рассказал Савкин корреспонденту «Комсомольской правды».

Он пояснил, что таким способом – без опоры – в мировой практике бронетранспортёр сдвигали с места только два человека: он сам и боец ОМОН Денис Нагибин из Вологды. Причём Нагибин был первым.

- Два или три года назад в дивизии морской пехоты во Владивостоке я, наверно, часа три мучался с бронетранспортёром, прежде чем сдвинул его с места. 12 тонн было. Сегодня меньше времени потратил. Главное, что есть результат, - считает пауэрлифтер и шахматист. Правда, сегодня сдвинуть многотонную махину на полтора метра он смог только с пятой попытки.

Бронетранспортёр сдался только с пятой попытки. Фото предоставил "Комсомолке" Иван Савкин

Бронетранспортёр сдался только с пятой попытки. Фото предоставил "Комсомолке" Иван Савкин

На центральной площади приморской столицы бывший грузчик впервые выступил в 2014 году – с лёгкой руки теперь уже бывшего мэра Игоря Пушкарёва. Как правило, это происходит в День победы 9 мая и в День защитника отечества.

- 23 февраля – это праздник не гранёного стакана, а праздник сильных мужчин, сильных людей, - добавил собеседник «Комсомолки».

Савкин не употребляет алкоголь и носит футболку «Приведи ребёнка в спорт – подари ему будущее!». Рост приморского богатыря – 2 метра 5 сантиметров, вес 137 килограммов.

В прошлые годы силач практиковался на 40-тонном грузовике с тяжёлым бульдозером; также буксировал самолёт «Аэробус А-320» весом 67 тонн, танк Т-34, паром «Босфор Восточный», электровоз, теплоход и другую технику.

Приморский силач побил свой же собственный рекорд. Фото предоставил "Комсомолке" Иван Савкин

Приморский силач побил свой же собственный рекорд. Фото предоставил "Комсомолке" Иван Савкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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