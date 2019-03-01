Приморские моряки рассказали, почему они протаранили мост в Южной Корее

Под конец недели приморские моряки «отличились» на международной арене. Сухогруз «Seagrand» протаранил мост в южнокорейском Пусане. Моряки врезались в одну из самых главных городских достопримечательностей.

Инцидент произошел накануне, 28 февраля. Сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) шел из южнокорейского порта Пхохан в Пусан. Во время прохода под пролетом моста Кванан судно задело его. Капитана судна задержали - оказалось, в момент столкновения он был пьян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/694732" frameborder="0"></iframe> Приморское судно протаранило мост в Южной Корее.Комментарий сотрудника генерального консульства РФ в Пусане Романа Быкова

Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с одним из членов экипажа. Он рассказал, что столкновение с мостом стало итогом целой череды неприятностей.

– Мы отшвартовывались с причала, на котором нет лоцмана и буксиров. Все делали сами. У нас сцепились левый и правый якоря. Стали тащить якорь – зацепили две дорогущие яхты, которые стояли у причала. Потащили их за собой, еще и леера сорвали, – рассказал он.

К этому моменту сухогруз уже начали снимать на видеокамеры. Экипаж «Seagrand», разобравшись с якорями, начал выводить судно в море. Когда сухогруз сдавал назад, по непонятной причине оно «газануло» вперед на всех парах. Остановить взбесившуюся технику удалось только за 60 метров до моста – но затормозить многотонной посудине уже не удалось. Радует, что в момент столкновения судно уже сбросило скорость, иначе эффект от удара был бы куда разрушительнее.

К слову говоря, мост Кванан, в который врезался «Seagrand», является одной из главных достопримечательностей Пусана – его изображение можно встретить на всех открытках и магнитиках, посвященных городу. Повреждения моста некритичные – после столкновения на нем осталась дыра размером 5 метров.

Мост Кванан - одна из главных достопримечательностей Пусана. Фото: ru.wikipedia.org

– Нас сразу же окружили полицейские и военные суда, настоящий переполох. Журналисты вокруг. Ну центр города практически, и тут такое. Капитана нашего задержали. Сейчас вот ждем, чем закончится все, – рассказал «Комсомолке» моряк.

«Комсмолке» также удалось связаться с жителем Пусана Антоном. Парень несколько лет назад переехал из Владивостока в Корею и сейчас работает в судоремонтной компании. Он рассказал, что только по счастливой случайности ЧП обошлось без жертв.

– 1 марта в Южной Корее отмечается крупный праздник – День движения за независимость. Вся страна отдыхает три дня, и многие горожане уезжают из города. Кто-то отправляется в пригород, кто-то едет к родственникам. Обычно на мосту Кванан в это время оживленный трафик. Однако в момент столкновения машин там было немного, и, наверное, именно поэтому никто не пострадал, – сообщил Антон.

В то же время, сами жители города не видят в произошедшем ничего криминального – столкновение сухогруза с мостом вызывает скорее улыбки. По словам собеседника «Комсомолки», в Пусане работает много русских моряков. Так что для корейцев не секрет, что многие из них любят «принять на грудь». Российское пьянство давно стало поводом для шуток , и ЧП лишь подтвердило стереотип.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/694733" frameborder="0"></iframe> Приморское судно протаранило мост в Южной Корее.Старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонна Власова

Стоит отметить, что за последние сутки это не единственное происшествие в Пусане, в котором «засветились» приморцы. Накануне в порту загорелась плавбаза «Залив Ольги». Пламя вспыхнуло во время сварочных работ.

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