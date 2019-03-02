2019-03-02T17:06:10+03:00
Общество

«Вятский посад» назвал автора идеи гигантской статуи во Владивостоке

Мнения приморцев разделились: одни считают – «будет красиво», другим многоярусные парковки нужнее, чем ещё один Иисус
Оксана КИСЕЛЁВА
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Батюшка Илий приезжал во Владивосток в 2017 году. Фото: vposad.ruБатюшка Илий приезжал во Владивосток в 2017 году. Фото: vposad.ru
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Жители Владивостока делятся мнениями по поводу возможного строительства гигантской статуи Иисуса Христа на Крестовой сопке. На этой неделе источником информации стал духовно-православный центр «Вятский посад» в Орловской области, который считается крупнейшим в России.

В комментариях к первой публикации «КП» - Владивосток» на эту тему прозвучали полярные мнения. «Замечательно!!! Как хорошо, если бы получилось! Какой красивый проект!», «Пусть строят. Построили же ледовую арену, оперный театр, мосты, дорожные развязки. И этот проект осуществят!», - считают одни читатели «Комсомольской правды». Другие недоумевают: «Некуда деньги девать?», «А кто банкет оплачивать будет?». Третьи напоминают, что в городе и Приморском крае «имеется куча насущных проблем» – например, остро не хватает многоярусных парковок.

В развитие темы на радио «Москва FM» высказался руководитель проекта «Вятский посад» Геннадий Цурков. Он пояснил, что автор идеи установки во Владивостоке 68-метровой статуи Христа - «великий старец» Илий, духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- В 2017 году, где-то в июне, мы посетили город Владивосток, выехали на сопку. С нами был адмирал Тихоокеанского флота. Батюшка давно думал об этом проекте, чтобы была великая защита нашей России – страны и Востока, - отметил Цурков.

"Великий старец" Илий - духовник патриарха Кирилла. Фото: vposad.ru

"Великий старец" Илий - духовник патриарха Кирилла. Фото: vposad.ru

Есть проект, но его ещё нужно согласовать с РПЦ. Фото: vposad.ru

Есть проект, но его ещё нужно согласовать с РПЦ. Фото: vposad.ru

По словам Цуркова, эта статуя не будет похожа на всем известную в Рио-де-Жанейро. Уже есть проект, который одобрил ушедший недавно на заслуженный отдых митрополит Вениамин. Осталось получить официальное согласие РПЦ.

Отвечая на вопрос о финансировании строительства, Цурков заверил:

- Нет, это будут не бюджетные деньги! Это будут частные инвесторы. Батюшка Илий тоже всех подталкивает на то, чтобы возвести эту статую Иисуса Христа. Пока это только инициатива, план на стадии обсуждения. Стараемся, чтобы было всё в движении. Может, и референдум понадобится провести, с людьми переговорить.

На сопке Крестовой уже побывали губернатор Приморья Олег Кожемяко и вице-президент инвестиционной компании АФК «Система» Али Узденов. Кожемяко тоже высказал мнение о проекте: в частности предложил вместо храма на 100 прихожан ограничиться небольшой часовней на пути к 68-метровой статуе.

Владивостокская статуя Христа будет почти в два раза выше знаменитой бразильской. Фото: vposad.ru

Владивостокская статуя Христа будет почти в два раза выше знаменитой бразильской. Фото: vposad.ru

"Великий старец" Илий - духовник патриарха Кирилла. Фото: vposad.ru

"Великий старец" Илий - духовник патриарха Кирилла. Фото: vposad.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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