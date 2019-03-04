Самый крупный лесной пожар в Приморье захватил 1200 гектаров

В Приморском крае по-прежнему горят поля и леса, и новости на эту тему каждый день попадают на федеральные ленты. В 11 муниципалитетах Приморья сохраняется особый противопожарный режим. Это города Уссурийск и Дальнегорск, а также девять районов: Хасанский, Надеждинский, Октябрьский, Ханкайский, Партизанский, Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский и Пожарский.

Учитывая сложную ситуацию, сегодняшний эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» начался с телефонного звонка ведущих директору департамента лесного хозяйства Приморского края. Валентин Карпенко рассказал:

- К сожалению, ещё есть и палы травы, и лесные пожары. На семь часов утра сегодня у нас в крае действует один лесной пожар на площади 250 гектаров – в Тернейском муниципальном районе, где Малокемское участковое лесничество. Локализованы два возгорания на площади 220 гектаров в Шкотовском и Ханкайском муниципальных районах.

Пожары тушат сотрудники Приморской авиабазы, лесничества и добровольцыФото: primorsky.ru

По словам собеседника, за прошедшую неделю на землях лесного фонда зарегистрировали 71 лесной пожар. Самый крупный из них случился на севере Приморья, в Тернейском лесничестве. Там огонь охватил огромную площадь в 1200 гектаров.

- Мы туда стягивали большое количество людей – почти 100 человек работало: и арендаторы, и просто привлечённые добровольцы тушили. На сегодняшний момент этот пожар ликвидирован, и пока справляемся своими силами - сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества. Федеральную помощь пока не запрашивали, - добавил Валентин Карпенко.

На выходных 2 и 3 марта, в Приморском крае произошло 17 таких возгораний. Из них три – в Ханкайском районе, два – в Артёмовском городском округе и по одному - в 15 районах. Общая площадь пожаров в минувшие выходные составила 454 гектара. Всего с начала 2019 года на землях лесного фонда региона зарегистрировано 166 пожаров.

При этом солнечная и непривычно тёплая погода, которая радует большинство приморцев, у властей и спасателей, наоборот, вызывает тревогу. Они воспринимают солнце и ветер как ухудшение погоды, которое может вызвать ещё большее количество пожаров.