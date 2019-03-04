2019-03-04T07:21:16+03:00
Общество

Приморцам рассказали, стоит ли ждать снега 8 марта

Многие надолго запомнили праздничные сугробы прошлого года
Ксения КРЫМОВА
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Снегопад 8 марта 2018 года стал для многих во Владивостоке неприятным сюрпризомСнегопад 8 марта 2018 года стал для многих во Владивостоке неприятным сюрпризомФото: Оксана КИСЕЛЁВА
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Начавшаяся рабочая неделя будет короткой и завершится поздравлениями от мужчин их коллегам-женщинам в честь 8 Марта. А какой будет погода в праздничную пятницу? И может ли повториться снегопад прошлого года, из-за которого во Владивостоке зависла праздничная доставка пиццы и роллов, да и весь город на несколько дней увяз в сугробах.

На эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

- Смотрю прямо сейчас прогноз и вижу, что день будет хороший и можно отпраздновать 8 Марта на природе. Ночью – ноль градусов, днем по Владивостоку - до +8, без осадков и ветер умеренный. Всё пока складывается благополучно для праздника.

Девушки Владивостока надеются, что в этом году им не придётся 8 марта шагать через сугробы и надевать шапки Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Девушки Владивостока надеются, что в этом году им не придётся 8 марта шагать через сугробы и надевать шапкиФото: Оксана КИСЕЛЁВА

В ближайшем будущем, уточнил собеседник, снегопадов в крае не ожидается – преимущественно без осадков. Только в ночь на среду 6 марта во Владивостоке может пройти небольшой дождь со снегом, но при этом будет также тепло, как сейчас.

- Как с середины февраля установились днём положительные температуры, так они и сохраняются - на этой неделе точно. В начале этой недели во Владивостоке, Уссурийске и Находке будет в районе 3-5 градусов со знаком «+», а к 8 марта во Владивостоке потеплеет до 6-8 градусов. В Уссурийске - все дни на пару градусов выше. В Находке – днём примерно такой же температурный фон, как во Владивостоке, а ночью пока ещё слабый минус, - добавил представитель Примгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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