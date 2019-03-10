Приморье продолжает полыхать: халатность и безучастность местных жителей обескураживает

Бесснежная зима и отсутствие осадков весной создали благоприятную обстановку для распространения огня в лесополосе и в частных угодьях Приморья. На протяжении нескольких месяцев в крае периодически вспыхивают пожары. С установлением положительных температур и появлением отдыхающих на природе, ситуация лишь усугубилась. Корреспондент «Комсомолки» стал очевидцев халатности и безучастности местных жителей, которая могла привести к очередному серьёзному пожару.

Сотрудники приморского управления МЧС уверены, что в 90% случаев лесные пожары возникают из-за небрежности людей. Неконтролируемый пал травы, выброшенный окурок, или даже стеклянная бутылка, оставленная на природе и сыгравшая роль лупы на солнце – способны стать причиной страшного происшествия. Пересушенная травма вспыхивает в считанные секунды, а порывы ветра, который в крае бывает очень часто, способны раздуть и разнести пламя на многие километры. Как сообщили сотрудники краевого департамента лесного хозяйства, лишь за минувшие сутки огнём оказались объяты 460 гектаров леса. При этом из лесополосы огонь довольно часто переходит в жилой сектор, уничтожая всё на своём пути.

Ветер благоприятно влияет на распространение огняФото: Милана СОКОЛ

Пришлось тушить пожар с помощью огнетушителяФото: Милана СОКОЛ

Журналисту «КП-Владивосток» пришлось вместе с родственником тушить пожар, который вспыхнул на берегу реки Смеринка, находящейся в Надеждинском районе Приморья. При этом на льду находилось довольно много людей, однако все остались безучастными. Пока девушка бегала за огнетушителем, несколько мужчин лишь поспешили переставить свои авто, попросту объезжая разгорающийся по периметру огонь. Как поделилась с редакцией сотрудница, такое равнодушие отдыхающих просто обескуражило.

Автолюбитель просто отъехал подальше от огня и продолжил наблюдатьФото: Милана СОКОЛ

Отдыхающие проигнорировали происшествиеФото: Милана СОКОЛ

Серьёзный пожар удалось ликвидировать накануне специалистам в окрестностях Дальнегорска. Там загорелись дачные кооперативы. Из-за ветра огонь успел распространиться на 2000 квадратных метров. Пожарные воевали с пламенем три с половиной часа. По предположению специалистов пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём. Быстрому распространению которого, помимо ветряной погоды способствовала обилие сухой травы на участках. Многие дачники и пенсионеры, проживающие в частных домах постоянно, лишись своего имущества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696248" frameborder="0"></iframe> Пожар в окрестностях Дальнегорска.Видео: dpscontrol125rus

По сообщениям очевидцев, сегодня замечен огонь в лесополосе по дороге в Сергеевку. Несколько дней назад произошёл серьёзный пожар на улице Ивасика в Уссурийске. Местные жители уверяют, что возгорание построек опять случилось из-за пала травы. Уже несколько раз огонь вплотную подходил к домам и гаражам в селе Раздольное.

Огонь вдоль трассыФото: Милана СОКОЛ

Бесконтрольный пал травы грозит серьёзными последствиямиФото: Милана СОКОЛ

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и советует ухаживать за дачными участками, своевременно убирая с них сухую траву. При этом пал старой растительности должен быть обязательно под контролем. Нарушителям требований безопасности грозит разбирательство с полицией и крупные денежные штрафы. По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, для ограничения посещения особо охраняемых земель и национальных парков, организованы подвижные посты полиции. За разведение костра в лесу во время действия противопожарного режима приморцам предстоит заплатить 3-4 тысячи рублей. Должностным лицам грозит штраф 9-10 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 до 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнём может грозить уголовным наказанием и многомиллионным штрафом.

Справка КП

С начала года в Приморье произошло уже 222 лесных пожара. В крае действует противопожарный режим, на данный момент он установлен в 11 муниципалитетах. Официально же пожароопасный сезон уже открыт в 20 муниципалитетах, а с 15 марта в это число войдут ещё 10 административно-территориальных единиц.

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