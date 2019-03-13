Эмиссар Следственного комитета РФ открыл подробности «унитазного» конфликта в Приморье

В Приморье продолжается большая проверка Следственного комитета РФ в связи с резонансным происшествием в средней школе города Большой Камень. «Комсомольская правда» подробно освещает историю самосуда над школьником Олегом Р., которого разъярённый родитель окунул в унитазе. Сразу же после того, как этот инцидент стал достоянием общественности, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении отца многодетной семьи Сергея Козлова. Сегодня последовали оргвыводы. Их озвучил старший помощник председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина - Игорь Комиссаров.

«По результатам тщательного исследования всех обстоятельств ЧП возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 116 и частью 1 статьи 293 УК РФ - причинение побоев ребёнку, а также халатность должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Большой Камень», - говорится в официальном сообщении Следкома.

Следователи уверены, что катализатором событий стало бездействие школьных педагогов во время разгоревшегося конфликта и «невозможность опекуна по ряду причин обеспечить надлежащий присмотр и воспитание мальчика». Напомним, Олега воспитывает бабушка, которая наотрез отказалась от общения со СМИ.

Помощник председателя СК Игорь Комиссаров побывал в Большом Камне, где побеседовал со всеми участниками «унитазного конфликта», в том числе с грозой всего класса. Олег Р. В данный момент находится в реабилитационном центре, о чём ранее сообщала «Комсомолка».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко устроил разнос мэру Большого Камня и другим чиновникам. Фото: Sledcom.ru

Сегодня на совещании в администрации Приморья губернатор края Олег Кожемяко заявил, что ситуация в большекаменской школе спровоцирована «системными недоработками». Глава региона возмущён, что ни один чиновник Большого Камня, включая главу города Александра Андрюхина, даже не попытались разобраться в причинах громкой истории, которая прогремела на всю Россию. Кожемяко рекомендовал мэру Большого Камня незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении от замещаемых должностей лиц, допустивших халатность в ставшей печально известной средней школе.

Следственный комитет планирует и дальше жёстко контролировать все резонансные дела, в которых пострадали несовершеннолетние. Обо всех своих наблюдениях во время командировки в Приморье Игорь Комиссаров доложит сразу же по прилёту в Москву председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ:

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