Школьник, которого взрослые окунали головой в унитаз в Приморье, находится в реабилитационном центре

Школьник, которого взрослый мужчина окунул головой в унитаз, сейчас находится в одном из детских реабилитационных центров в Приморье. С февраля 2019 года мальчик больше ни разу не был в школе. Однако накануне появилась информация, что ребёнка внезапно перевели в другую школу в Большом Камне. О том, как сейчас живут участники неприятного инцидента, - в материале «Комсомольской правды».

Одноклассница Олега Р., которая серьёзно пострадала в ходе их же перепалки, сейчас продолжает жить прежней жизнью: ходит в школу, общается с друзьями. Здоровье девочки спустя почти месяц постепенно пришло в норму. После потасовки медики предполагали, что у Оли Л. разрыв селезёнки. В Большом Камне врачи точного диагноза поставить так и не смогли. Помимо этого, медики даже умудрились потерять анализы маленькой пациентки. Уже во Владивостоке врачи опровергли неприятный диагноз, но констатировали серьёзные ушибы. О том, что произошло между Олей Л. и буйным пятиклассником, сейчас никто в семье и школе старается больше не вспоминать. Недавно девочка побывала на комиссии в отделе по делам несовершеннолетних. Мама ребёнка Кира Лысенко очень переживала: инспекторы ПДН грозились поставить её прилежную дочь на учёт, что могло бы явно нарушить психику ребёнка. Всё обошлось, и семья отделалась лишь предупреждением со стороны органов.

Кира Лысенко с дочерью.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Семья Козловых после инцидента какое-то время контактировала с журналистами. Однако все звонки и SMS-сообщения вскоре прекратились. Адвокат буквально запретил супругам общаться с прессой. Сам он на связь тоже не выходит. Загадочный мужчина, который занимается расследованием уголовного дела, изо всех сил пытается скрыть своё имя по непонятным причинам. Однако из источников корреспонденту «КП» стало известно, что недавно он всё же решился на участие в одном из популярных телевизионных шоу. Накануне адвокат Сергея Козлова побывал в Москве, где обговорил все детали выпуска.

Директор образцовой школы вышла после больничного. Сейчас она по-прежнему преподаёт детям биологию. Когда произошла вся эта история, Татьяну Коврову отстранили от своих обязанностей на время расследования. Здоровье женщины из-за этого серьёзно ухудшилось - начались проблемы с сердцем. Какое-то время школа провела без директора. Классную руководительницу пятого «Б» класса от работы тоже освободили, а школьников временно передали под опеку местного психолога. Сейчас в у ребят всё же появился новый классный руководитель, который, как считают некоторые родители, уж точно наведёт порядок в классе. В школе периодически проходят родительские собрания с участием комиссии из Москвы. Специалисты буквально по крупицам собирают все подробности туалетного скандала и обещают во всём разобраться.

Образцовая школа, в которой произошёл туалетный скандал.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Что же касается главного «героя» инцидента, то Олег Р. с февраля 2019 года больше ни разу не появился в школе. Как ранее сообщала «Комсомолка», после туалетной истории мальчика отправили на больничный с сотрясением мозга. Вот только ребёнка почти каждый день видели на улице. Пятиклассник продолжил устраивать свои шалости, только теперь предметом для шуток стали уже взрослые люди.

Олег Р. и ранее вёл такой же образ жизни. В конце прошлого года пятиклассник пришёл в школу с ножом. Откуда у 11-летнего ребёнка холодное оружие, и зачем он носит его с собой - непонятно. Известно, что после этого куртки многих детей оказались изрезаны

Один из товарищей Олега Р. рассказал их общим одноклассникам, что теперь мальчик учится в другой школе. Директор школы №44 в Большом Камне на эту информацию отреагировала негативно.

- Это недостоверная информация, он у нас не учится, - сказала корреспонденту «КП» Елена Коломоец, и на этом диалог завершился.

Только чуть позже стало известно, что сейчас мальчик находится в одном из реабилитационных центров в Приморье. Связь с ним поддерживает только бабушка. Больше о судьбе юного дебошира пока ничего не известно.

Пятиклассник Олег Р.

Кстати, единственный опекун Олега Р., бабушка Наталья, с журналистами тоже не контактирует. Более того, совсем недавно она пожаловалась, что пресса дол сих пор пытается с ней связаться и атакует с разных номеров. Если раньше женщина хоть и в грубой форме, но отвечала на звонки, то сейчас она просто не берёт трубку.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий. Запись программы «Особый случай» на радио «КП» по поводу событий в Большом Камне можно посмотреть по ссылке.

КСТАТИ

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В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» свои мнения по этому вопросу также высказали общественники, спортсмены и радиослушатели (подробности)

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