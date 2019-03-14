Синоптики уточнили снежный прогноз для Владивостока

Жителей Приморья, переживших непривычно тёплую зиму и недавний мартовский снегопад, интересует – какой будет погода в ближайшие выходные. Накануне «Комсомолка» опубликовала предварительный прогноз со ссылкой на сайт Примпогода – о том, что воскресенье во Владивостоке будет солнечным, а в ночь на субботу возможен небольшой снег: с вероятностью 40 процентов. А сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков уточнил ситуацию.

- Осадки возможны, но их вероятность уже гораздо меньше: 20-30%. И самих этих осадков будет ещё меньше. Они ожидаются в ночь на субботу – то есть сами выходные во Владивостоке пройдут практически без осадков. И в целом они будут потеплее, чем рабочая неделя, которая выдалась довольно прохладной, с незначительными плюсовыми температурами днём. Во Владивостоке на выходных будет +5,7 градусов, в Уссурийске и Находке примерно также, выше плюс пяти. Ветер ожидается от слабого до умеренного, а также переменная облачность – то есть достаточно солнечная погода, - рассказал Чулков.

По его словам, на этой неделе прошедший снегопад добавил работы сотрудникам Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Снег был долгожданным. Всех интересовало, как и что будет; когда начнётся и когда закончится. Поэтому пришлось отвечать на большее количество вопросов, чем обычно, - отметил собеседник.