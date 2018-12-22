Приморская восьмерка: Олег Кожемяко сформировал команду вице-губернаторов

Новый губернатор Приморья Олег Кожемяко сформировал новый состав краевой администрации. В нее вошли как люди из старой команды главы региона, так и ветераны приморской политики.

Александр Костенко - ветеран приморской политики. Фото: primorsky.ru

Александр Костенко, много лет занимавший должность первого вице-губернатора, остался в «Белом доме» - однако сменил направление деятельность. Теперь он будет заведовать природоохранной, лесным сельским и рыбным хозяйствами, ветеринарией. Вторая область его ответственности – это тарифообразование, лицензирование и торговля. Его предшественник на должности «природного» вице-губернатора, Валентин Дубинин, покинул свой пост.

Вера Щербина - человек Кожемяко. Фото: Вячеслав Бурыкин

Первым вице-губернатором вместо Костенко стала Вера Щербина, которая ранее входило в команду главы региона на Сахалине. Как писала «Комсомолка», ранее она возглавляла правительство острова. 17 декабря, после победы Олега Кожемяко на выборах, она покинула свой пост – после чего прилетела в Приморье. К слову говоря, в начале «нулевых» Вера Щербина занимала должность заместителя руководителя департамента финансов Приморского края.

Гагик Захарян будет курировать ЖКХ и энергетику. Фото: primorsky.ru

Гагик Захарян, в 2017 году ставшим самым богатым замгубернатора в крае (его доход составил 57 миллионов рублей) продолжит курировать топливно-энергетический комплекс в крае. Как и прежде, он также будет заниматься развитием сферы ЖКХ и жилищным надзором.

Константин Межонов будет заведовать наукой, образованием и культурой. Фото: primorsky.ru

Константин Межонов, один из самых заслуженных приморских политиков, теперь будет отвечать за образование, науку и культуру. Также он будет курировать здравоохранение, спорт и «социалку». Это назначение было ожидаемым – наукой Межонов начал заниматься еще когда Кожемяко был врио главы края. Например, в октябре он «разруливал» ситуацию с протестами ученых в ДВО РАН.

За свою карьеру Межонов уже успел побывать и депутатом, и вице-мэром, и исполняющим обязанности главы Владивостока. В общем, чиновник знает, как работать в крае – поэтому неудивительно, что Олег Кожемяко оставил его в обойме.

Константин Богданенко - бизнесмен, экс-депутат, вице-губернатор. Фото: primorsky.ru

Константин Богданенко будет заниматься вопросами экономики, развития предпринимательства, госзаказа, промышленности, международного сотрудничества и туризма. До этого он занимал должность депутата приморского Краевого собрания. «Единоросс» Богданенко являлся заместителем председателя комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию.

Антон Волошко - НТВшник, приехавший за Олегном Кожемяко с Сахалина. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Еще один человек из команды Кожемяко – Антон Волошко, журналист и бывший замглавы Сахалина. Он будет выстраивать взаимодействие администрации с Законодательным собранием, краевым избиркомом и органами местного самоуправления. Кроме того, в его зону ответственности попадают внутренняя и молодежная политика, профилактика коррупции и бюджетный учет.

Олег Мельников пришел вместо "чекиста" из команды Тарасенко. Фото: primorsky.ru

Олег Мельников займется вопросами общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, защитой гостайны, защитой населения от чрезвычайных ситуаций и военно-патриотическим воспитанием молодежи. На этой должности он сменил Дмитрия Маризу – бывшего «чекиста», человека из команды Андрея Тарасенко. Назначение Мельникова тоже было ожидаемым: после вступления Олега Кожемяко в должность врио губернатора он стал его советником по вышеозначенным направлениям.

Михаил Петров мало известен приморцам. Ранее он работал в мэрии Находки. Фото: пресс-служба администрации Находки

Также в число вице-губернаторов вошел Михаил Петров – в свое время он работал замглавы Находки (еще во время правления Андрея Горелова). Он будет отвечать за градостроительство, контроль за долевым строительством, а также курировать вопросы транспорта и дорожного хозяйства. В общем, должность не сахар – новому вице-губернатору придется решать огромное число проблем.