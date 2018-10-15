«Хотим справедливости»: сотрудники ДВО РАН вышли на акцию протеста

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-15T09:33:42+03:00

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Работники Дальневосточного отделения Академии наук сегодня вышли на акцию протеста. Поводом для пикета стали многочисленные проблемы приморской науки, которые долгие годы вообще не решались. Речь, в первую очередь, идет о денежном вопросе – низкие зарплаты, слабое финансирование… Решить эти проблемы моментально, конечно же, не получится. Но молчать о них – тоже нельзя.

Требуем справедливости

Несколько десятков работников ДВО РАН этим утром собрались возле стелы на Академической. Здесь были как рядовые сотрудники, так и руководители отделения. Они развернули плакаты со своими требованиями и выстроились вдоль дороги.

Плакаты у протестующих были самыми разнымиФото: Артём КАБАНКОВ

О повестке акции «Комсомолке» рассказала председатель краевого академического профсоюза Ольга Громашева.

– Прежде всего, мы требуем скорректировать систему финансирования, которая сложилась после выхода одного из президентских указов 2012 года. Конкретно, речь идет об указе №597, который обязал увеличить размер зарплаты ученых. Она должна в три раза превышать среднюю по региону. В результате получилось сильное расслоение между регионами. То есть в Москве или Петербурге, где зарплаты в принципе высокие, зарплаты стали космическими. Научные работники в столице получают до 130 000 рублей в месяц. А у нас фактически зарплаты составляют 30-60 тысяч рублей, у молодых специалистов еще меньше, – объяснила она.

Организатор акции - глава профсоюза ДВО РАН Ольга ГромашеваФото: Артём КАБАНКОВ

То есть за один и тот же труд в столице платят гораздо больше. Больше там и ставок (а, значит, проще устроиться на работу). Это вызывает колоссальный отток научных кадров с Дальнего Востока. Тем более, если речь идет о молодых ученых, у которых никаких якорей – ни семьи, ни квартир.

Нехватка денег - одна из самых серьезных проблем российской наукиФото: Артём КАБАНКОВ

Другой важный момент: указы президента никак не затронули ненаучных работников Академии. То есть те же инженеры или заведующие лабораториями (а без них не обходится ни одно серьезное исследование) до сих пор получают сущие гроши. Их средний заработок составляет 18-22 тысячи рублей – то есть в Приморье на него трудно прожить даже одному. Что уже говорить про людей семейных?

На пикет пришли как рядовые сотрудники, так и руководители ДВО РАНФото: Артём КАБАНКОВ

Стоит отметить, что проезжающие автомобилисты поддержали протестующих. Водители притормаживали, чтобы почитать плакаты, фотографировали пикетчиков, одобрительно сигналили.

Про науку забыли

Пообщаться с недовольными учеными пришел вице-губернатор Приморского края Константин Межонов.

На встречу с учеными приехал Константин МежоновФото: Артём КАБАНКОВ

Работникам приморской науки было что сказать чиновнику – поэтому общение плавно перенеслось в стены Биолого-почвенного института ДВО РАН. Там, в конференц-зале, академики поделились своими проблемами с заместителем главы края. Само собой, речь шла не только (и не столько) о деньгах.

– Вообще, в последние лет десять сложилось ощущение, что приморские власти о нас попросту забыли. А между прочим, у нас накопилось огромное количество проблем, которые без помощи чиновников попросту не решить. Взять тот же земельный вопрос: на нашей территории «Армада» затевает строительство огромного жилого массива. Наш единственный юрист все время в судах, а сотрудничество с чиновниками идет очень вяло, медленно, – обратился к вице-губернатору главный ученый секретарь ДВО РАН Виктор Богатов.

Он также посетовал, что власти игнорируют разработки ученых. А между тем, академикам есть что предложить – в свое время они направляли в администрацию список изобретений, которые могут оказаться полезны краю. Например, установка, за час превращающая кубометр (1000 литров) грязной воды в чистую, пригодную к употреблению. Во время наводнений в Приморье это устройство оказалось бы незаменимым – и, к слову говоря, сэкономило бы много бюджетных денег. Во время ЧП отрезанным от «большой земли» населенным пунктам просто закупали чистую воду.

– Список изобретений просто проигнорировали. Неинтересно! А ведь можно было взять опыт того же Сибирского отделения Академии наук. Например, в аэропорту Новосибирска всю зону досмотра оборудовали ученые РАН. Они просто пришли к властям, сказали: у нас есть, что предложить! И их разработки взяли на вооружение, – посетовал Виктор Богатов.

Проблем у работников науки оказалось множество – земельных, юридических, экономических. Выслушав ученых, Константин Межонов пообещал со всем разобраться. Не сразу, конечно.

– В мое ведение только две недели назад передали вопросы науки. Сейчас я только начинаю разбираться с массой накопившихся проблем. Я намерен их решить. Все вопросы я зафиксировал, начну прорабатывать пути решения. Нужно, конечно, будет собрать рабочую группу. Надеюсь, в нее войдут представители академии. И все обращения, письма, которые канули в Лету – пожалуйста, продублируйте мне лично, – обратился он к собравшимся.

Вице-губернатор пообещал отреагировать на все жалобы ученого сообществаФото: Артём КАБАНКОВ

Ученым запал вице-губернатора понравился. Однако, как справедливо заметили некоторые участники встречи, пока все это выглядит как попытка решить проблемы в ручном режиме. Для системной работы требуется некий департамент или что-то подобное. Департамент образования и науки, несмотря на свое название, в основном занимается школами и вузами, ему не до проблем академии. Этот вопрос пока остается открытым.

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