Дорожники засуетились после ДТП с зенитным комплексом «Панцирь-С» во Владивостоке

Нашумевшая авария с участием зенитного комплекса «Панцирь-С» во Владивостоке возымела неожиданные последствия. После ДТП на данном участке дороги поставили новые знаки.

Напомним, военный грузовик с зениткой перевернулся на объездной трассе Седанка-Патрокл 11 марта. Его водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина попросту рухнула на бок. Одной из причин ДТП стало плохое качество дороги: в месте аварии из-за неровного асфальта образовался своеобразный трамплин. Из-за этого машины там попросту подбрасывает в воздух – особенно на большой скорости. Если водитель не знает об этой особенности, то запросто может угодить в аварию – что, собственно, и произошло.

Накануне дорожные службы Владивостоке решили, наконец, хоть немного обезопасить этот участок дороги. Ни о каком ремонте полотна речи, конечно, не шло. Во-первых, там ограничили скорость до 40 километров в час (вместо 70, как раньше). Во-вторых, возле места аварии поставили знак «Неровная дорога» - чтобы водители могли приготовиться к «взлету».

Дорожники установили на месте аварии два новых знака. Это, конечно, дешевле, чем выровнять трассуФото: dpscontrol_125rus

Кроме того, как стало известно «Комсомолке», военные следователи сейчас проводят проверку по факту аварии. Это неудивительно – стоимость «Панциря» достигает миллиарда рублей, и кто-то должен ответить за повреждение столь дорогостоящей техники. Вариантов немного: либо это будет горе-водитель, либо дорожники. Есть, впрочем, и третий вариант – объяснить все неудачным стечением обстоятельств. Не исключено, что именно на этой версии остановятся следователи. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Справка «КП»: Панцирь-С1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от массированных ударов всех типов средств воздушного нападения, в том числе высокоточного оружия, во всех условиях их применения. Активно применяется в Сирии.

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