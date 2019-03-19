Директор приморской школы, в которой избили ученика: Я не могу исключить хулигана

Родители приморских школьников обсуждают публикацию в «Комсомольской правде» об избиении 11-летнего мальчика. Мальчишка попал на операционный стол после того, как на него напал семиклассник. Редакция «КП» - Владивосток» попросила директора школы №80 Оксану Мингалиеву прокомментировать ситуацию.

Собеседница отметила, что всего год руководит образовательным учреждением в 64 микрорайоне, и эта драка – первая на ее памяти:

- У мальчишки-хулигана – неполная семья, в этом вся причина. Мама с папой друг другу его перекидывают: мама наказывает - папа защищает, папа наказывает – мама защищает. Как вы думаете, из него что-нибудь выйдет хорошее? Даже если мы приложим все усилия. Я не знаю, может, изолировать его от семьи? Тогда будет что-то хорошее. Мы с ним и по-хорошему, и по-плохому, но мама Вани (имена школьников изменены – Прим.ред) требует наказания для Тимура – вплоть до отчисления его из школы. А дальше – как решат юридические органы. Я должна исполнять закон об образовании и обучать всех. То есть своей волей исключить его из школы я не могу. Пусть решают правоохранительные органы.

По словам директора школы, трудный подросток Тимур нарушает дисциплину, не учится, срывает уроки, но при этом трусоват и к старшеклассникам не лезет. Пристает только к младшеклассникам.

Впрочем, говорит Мингалиева, родители спокойны за своих детей, когда они находятся в стенах школы:

- И у нас есть старшеклассники, которые могут постоять за малышей. То есть, пока дети находятся в школе, им ничего не угрожает. Эта драка произошла за стенами школы, на улице. Тем не менее, девятиклассники пришли Ване на помощь.

После того, как о ЧП в 80-й школе стало известно всему Владивостоку, сегодня Оксану Николаевну вызвали в городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования. Ей пришлось писать объяснительную. Об увольнении пока речи нет. Тем не менее, у директора есть еще одна головная боль в виде новенького, из которого может вырасти такой же Тимур-гроза остальных учеников.

- Нам 77-я школа «подарила» Алексея. Вот это будет Тимур №2. Он пока еще пятиклассник, но детей тоже потихоньку поколачивает. Инспектор с ним ведет работу, так что мы надеемся на лучшее.

Ранее сегодня ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления МВД по городу Владивостоку. Стражи порядка составили административный протокол в отношении матери обидчика Вани. Собранные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.