Детский омбудсмен предложила уволиться некомпетентным директорам школ Приморья

Конфликт в 80-й школе Владивостока остается одной из обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях. Звучат разные точки зрения по поводу того, кто виноват в том, что крепкий семиклассник избил мальчишку-четвероклассника – да так, что повредил ему правый глаз. Мама пострадавшего Вани (имена несовершеннолетних героев публикации изменены – прим.Ред.) недоумевает: почему 13-летний Тимур, который держит в страхе малышей, продолжает ходить на занятия в школу? Директор этого образовательного учреждения Оксана Мингалиева поясняет, что ей связывает руки закон об образовании: до 15 лет школьника никто не может отчислить из учебного учреждения. Учителя также обращают внимание общественности на то, что родители трудного подростка – в разводе, и толком не занимаются ни учебой, ни здоровьем ребенка.

Родители учеников рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что проблемы с Тимуром возникли не сейчас, это длится уже лет пять. В школу на улице Невельского уже приезжала уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха. Ее пригласила мама хулигана: в итоге преподаватели вместо поддержки услышали лишь критику в свой адрес.

- Детский омбудсмен была в нашей школе в 2017 году, защищала Тимура. Размазывала учителей в его присутствии и тем самым показала ему, что все можно. Правда, я не присутствовала во время той беседы, директором школы являюсь всего год, - рассказала сейчас «КП» - Владивосток» Оксана Мингалиева.

Редакция обратилась за комментарием к самой Анне Личковаха. Она пояснила:

- Я защищаю всех детей, независимо от субъективных оценочных суждений каких-либо сторон. Существуют определенные рамки – законные, правовые для того, чтобы ребенок никогда не стал жертвой каких-либо непонятных проявлений со стороны взрослых. Педагоги должны заниматься педагогической деятельностью, воспитательной; грамотно проводить индивидуальную профилактическую работу. Быть готовыми работать с разными категориями детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья: я не применительно к этому мальчику – я вообще говорю. Рекомендую всегда педагогам повышать свою компетентность.

Также в беседе с «Комсомолкой» омбудсмен подчеркнула, что проще всего назначить виноватым ребенка, но это не профессиональный подход. Директор обязан обеспечить безопасные условия в школе для всех учеников.

- Если директор или педагог не понимают, что делать с ребенком, тогда, наверно, им надо написать заявление и уволиться. А должны понимать – у них дипломы соответствующие. Должна быть выстроена индивидуальная работа. Проще всего сказать – «трудный ребенок», но я знаю миллионы примеров, когда с детьми работают, и из «трудных» делают совершенно нормальных, - резюмировала Анна Личковаха.

Несмотря на пережитые им шок и боль, позитивный Ваня улыбался даже перед операцией. Фото: из личного архива.

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