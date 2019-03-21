Житель Дальнего Востока проткнул вилами и застрелил тигра

Житель Хабаровского края застрелил взрослого самца тигра, вскрытие которого проведут в Приморье. Как сообщил сегодня «КП» - Владивосток» пресс-секретарь Центра «Амурский тигр» Вадим Шкодин, краснокнижный хищник в поисках еды забрался в один из дворов, задрал корову, но наесться не успел. Трагедия случилась вечером 20 марта в поселке Золотой района имени Лазо.

По словам представителя министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрия Колпака, мужчина услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, все ли в порядке. В итоге обнаружил тигра и задавленную им корову. Тигр, как утверждает селянин, сделал резкий выпад в его сторону, поэтому, обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил домой за ружьем и вернулся: пытался отпугнуть непрошеного гостя, но в итоге вынужден был застрелить его. Тут же сообщил о случившемся в полицию и в охотнадзор.

- Оказывается, есть такие сознательные граждане. Один из них встречался мне в уже далеком 2012 году в Хабаровском крае: человек тоже убил тигра, мог его куда-нибудь спрятать или бросить в реку, но не стал этого делать. В Приморском крае я не помню таких случаев. Можно, конечно предположить, что он были, но никто официально не заявлял, - прокомментировал случившееся «Комсомолке» руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. – С одной стороны, такая честность подкупает, но все равно необходимо расследование. Надо разобраться, что произошло и, прежде всего, что побудило тигра полезть за этой коровой.

Специалисты предполагают, что из-за возраста и состояния здоровья тигр уже не мог сам охотиться в дикой природе. Фото: safaripark25.ru

В ближайшие дни погибшего зверя перевезут на территорию Приморья – в Уссурийск, где находится специальная лаборатория, есть условия для вскрытия диких животных и проведения судебно-биологической экспертизы. Сотрудники МВД начали доследственную проверку по факту гибели тигра.

Специалисты отмечают, что сохранение популяции амурских тигров является общей заботой приморцев и хабаровчан. По данным последнего учета в 2015 году, этот подвид тигра насчитывает 480 - 540 особей. Из них 420-440 - в Приморье. За четыре года популяция, скорее всего, увеличилась, но подтвердить это сможет лишь следующий учет.

Знаменитый представитель кошачьих - тигр Амур из Приморского сафари-парка. Фото: safaripark25.ru

Первый осмотр самца, погибшего в среду, показал: он был уже преклонного возраста и, видимо, не мог охотиться в дикой природе.

- По предварительной оценке специалистов, в момент встречи с человеком тигр был в очень ослабленном состоянии и реальной опасности для гражданина не представлял. Но естественный страх человека перед хищником, к сожалению, привел к такому печальному исходу. Оценка правомерности действий гражданина будет дана после проведения доследственной проверки и экспертизы, - отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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