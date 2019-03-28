Олег Гуменюк: За два года построим 9 детских садов и две школы

Олег Гуменюк, ставший сегодня новым главой администрации Владивостока, примет присягу в пятницу 5 апреля. А пока что сразу после утверждения в должности ответил на вопросы журналистов. По поводу ближайших планов он сказал:

- После зимы город должен очиститься. Поэтому организовали санитарный двухмесячник, и вы уже, наверно, видите, что убирают территории школ, предприятий. Началось движение в Инстаграме: люди начали сами убирать какие-то площадки, то есть люди понимают – администрация сама не сможет убрать город. Нужна помощь жителей, и я думаю, что мы сделаем Владивосток чистым. А потом, естественно, у нас будет ремонт дорог.

Олег Гуменюк наблюдает за тем, как голосуют депутаты Думы ВладивостокаФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Еще в статусе и.о. Гуменюк начал формировать новую команду городской администрации. Но кто займет вакантные места вице-мэров и начальников управлений, - сейчас не стал говорить. Пояснил, что кандидаты проходят проверку.

На вопрос «Комсомольской правды», что он чувствует, осуществив давнюю мечту, Олег Владимирович ответил:

- Знаете, волнение очень сильное. У меня даже ладошки мокрые… Идти к цели и добиться этого – две большие разницы. Когда об этом мечтаешь, идешь к этой цели практически всю жизнь, и приходишь к ней – сейчас появилась новая цель. Все, что ты заявил с трибуны, должен теперь это все воплотить в жизнь.

А с трибуны, прежде чем началось депутатское голосование, Гуменюк за пять минут перечислил приоритетные направления: приведение в порядок дорог, строительство автомобильных парковок, ремонт Рудневского моста, покупку новых автобусов и внедрение безналичной системы оплаты. Также, по его словам, в ближайшие два года нужно переселить 65 семей из аварийных домов в новые квартиры. Кроме того, в планах – построить две школы и 9 детских садов.

По поводу первых сложностей, с которыми он столкнулся с момента назначения в декабря исполняющим обязанности главы города, Гуменюк сказал:

- У нас бюджет был не такой большой, как на этот момент. И те проектно-сметные документации, которые должны были быть выполнены в 2018 году, они не были выполнены. Буквально сейчас мы заканчиваем процедуру экспертиз и переносим срок по некоторым социальным объектам, потому что были неправильно выбраны участки земли. Очень большая ответственность падает на тех проектировщиков, которые сорвали нам много социальных объектов. Эти компании уже внесены в список недобросовестных подрядчиков. Они бросили стройки, и сейчас разваливаются наши скверы, подпорные стенки. Мы это всё решаем уже бюджетом 2019 года.

В Думе Владивостока сегодня было многолюдноФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Лидер приморских садоводов Александр Юртаев, который проиграл сегодня Гуменюку, но запомнился всем эмоциональным, патриотичным выступлением, вручил победителю оригинальный подарок - пакет семян.

- Ему достался полный комплект. Это редиска, морковка, свекла, укроп кустовой, лук, - все, что нужно для огорода. Семена столицы Тихоокеанской России, - пояснил «Комсомолке» Александр Юртаев. А новый мэр в свою очередь ответил на вопрос, есть ли у него дача и пригодятся ли эти семена:

- За домом, где я живу, есть маленький приусадебный участок. Совсем небольшой, но мы там высаживаем огурцы, морковку.