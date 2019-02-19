И.о. мэра Владивостока: «Я – не человек Николаева!»

Олег Гуменюк, который в декабре 2018 года стал и.о. главы администрации Владивостока и тогда же дал первое интервью «Комсомольской правде», сегодня ответил на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ. Первая пресс-конференция Гуменюка в статусе и.о. мэра пришлась на время проведения конкурсной процедуры. 28 марта депутаты гордумы выберут нового мэра, и Олег Владимирович, получивший поддержку губернатора Олега Кожемяко, является, по оценке политологов, фаворитом этой гонки.

19 февраля состоялась первая пресс-конференция и.о.мэра Владивостока Олега ГуменюкаФото: vlc.ru

Несмотря на очевидный политический момент выбора одного-единственного из 51 претендента, раззадоренный на пресс-конференции Гуменюк заявил:

- Мэр – не по-ли-тик (таки и произнёс по слогам – прим. Ред). Все, кто думает, что мэр – политик, заблуждаются! Мэр – это хозяйственник; человек, который ответственен за судьбы людей в городе. Мэр создан для наведения порядка и чтобы людям жилось хорошо. Понимаете?

Перед этим с начала пресс-конференции Гуменюк спокойно информировал журналистов о планах по ремонту дорог, строительству детских садов и замене автобусов. Но затем прозвучал вопрос Лады Глыбиной о недавнем назначении Ольги Козерацкой первым вице-мэром.

- Зачем же вы назначили своим замом по финансам человека Владимира Николаева? Город боится нашего бывшего мэра, это напрягает общественность. То есть вы опосредованно ещё раз заявили о том, что вы – человек Николаева. Так это или нет? – уточнила Глыбина.

В ответ Олег Гуменюк эмоционально заявил:

- Я не знаю, кого это напрягает, но я - не человек Николаева. Если человек с кем-то работал, это не значит, что он «чей-то». У нас структура такая, что мы работали все взаимосвязано: я с Олегом Николаевичем (Кожемяко – прим.Ред) шесть лет проработал, и с Николаевым – четыре года. Всё зависит от того, как работать. Судьба уже дала мне карт-бланш, и за короткий срок мы получили какие-то плюсы от администрации края, поработали с федеральным бюджетом, наладили какую-то работу – это хорошо. И тот человек, который выиграет (28 марта – прим.Ред), он это продолжит.

Известный приморский журналист Лада ГлыбинаФото: vlc.ru

Также Гуменюк рассказал о давней мечте руководить администрацией Владивостока, которая укрепилась с опытом работы в Приморье и в Амурской области. Поэтому, когда поступило предложение от нового губернатора, не стал отказываться.

На вопрос корреспондента «Комсомольской правды», кого он считает основными конкурентами в предвыборной гонке, и.о. мэра ответил:

- Мы все – конкуренты. Если человек подал документы и заявил о себе, что он хочет претендовать на кресло, в котором я сижу, значит, он это делает это осознанно и самому себе говорит, что имеет на это право. Мой рабочий день начинается в 6:45, когда я выхожу из дома, и бывает так, что даже обедать некогда. Одно отрадно - на соревнования съездил, вот и всё. В остальном, если ты хочешь что-то сделать, ты должен работать. И тот, кто хочет управлять городом, должен понимать, какой груз ответственности на него ложится. Тут действительно – ни выходных, ни проходных. Это большая работа и очень большой коллектив. Город – как человек, который и молодеет, и стареет, и болеет. И это всё лечить надо, за всем этим следить.