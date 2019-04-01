Синоптики обещают Приморью дожди и потепление

Сегодня, как всегда по понедельникам и четвергам, в прямой эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» вышел пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Пообщаться с ним было особенно интересно после обрушившегося на Владивосток вечером 31 марта снега с дождем. Также в некоторых районах горожане слышали грозу и гром – притом, что в первой половине дня в краевой столице было солнечно, тихо и тепло

- Такое резкое изменение погоды – нечастое явление. Это было больше похоже на что-то летнее: когда налетает грозовая туча, идет сильный дождь, а потом выходит солнце, и погода налаживается. То, что мы видели вчера, было похоже на летний процесс, только со снегом. Но я думаю, что в ближайшее время таких резких изменений в погоде уже не будет, - отметил собеседник «Комсомолки».

По словам Чулкова, апрель все-таки вступает в свои права, и уже не будет так холодно, как было накануне. К концу недели во Владивостоке и Находке потеплеет днем до 8-9 градусов.

- Ночью минус тоже уйдет, в пятницу возможен слабый плюс. Значительных осадков на этой неделе нет - достаточно спокойно. Но месяц только начался, так что еще ждем дожди – в апреле они будут обязательно, - добавил представитель Примгидромета.

Ранее появилась информация синоптиков о небольшом апрельском снеге в Приморье.