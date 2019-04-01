2019-04-01T16:28:14+03:00
Общество

Белух и косаток в «китовой тюрьме» переведут в просторные вольеры

Также появилась новая информация о состоянии их здоровья
Оксана КИСЕЛЁВА
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В бухте Средней остаются 10 косаток и 87 белух. Фото: Глеб ИльинскийВ бухте Средней остаются 10 косаток и 87 белух. Фото: Глеб Ильинский
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97 косаток и белух в бухте Средней уже прошли медицинский осмотр, и вскоре им предстоит расселение. Останутся там же, но в более комфортных условиях. Как уже сообщала «Комсомольская правда» в серии публикаций, эта бухта в Приморском крае стала знаменитой под влиянием общественности: судьба пойманных в Охотском море животных беспокоит таких знаменитостей как актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо, супермодель Наталья Водянова, документалист и президент Общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто.

- 10 косаток и 87 белух осмотрены и диагностированы ветеринарами, учеными специально созданной межведомственной экспертной группой по охране морских млекопитающих Минприроды России. Специалисты говорят, что животные - активные, у них хороший аппетит. Теперь по рекомендации ученых часть косаток и белух переселят в отдельные вольеры, - рассказали «КП» - Владивосток» в администрации Приморского края.

У всех узников "китовой тюрьмы" в марте взяли анализы и в целом исследовали здоровье Фото: primorsky.ru

У всех узников "китовой тюрьмы" в марте взяли анализы и в целом исследовали здоровьеФото: primorsky.ru

Для косаток установят еще один вольер, а для белух используют понтон – плавающую конструкцию из труб размером 20 на 10 метров, разделенную на две секции.

- Дополнительно ничего привозить в бухту не понадобится. Там уже есть понтон, который с 2009 по 2018 годы использовала группа наших морских биологов. Они вели наблюдения, занимались исследованием поведенческих реакций морских животных, эхолокации и формировали банк акустических данных, - уточнил заместитель гендиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

"Китовая тюрьма".

О «китовой тюрьме» стало известно далеко за пределами Приморья в ноябре 2018 года. Волну подняли зоозащитники и экологи. Они потребовали освободить мормлеков, которых поймали в Охотском море для продажи в Китай и в российские океанариумы. На бунт общественности отреагировали федеральные министерства и губернатор края Олег Кожемяко. 22 марта этого года хозяева «китовой тюрьмы», губернатор и ученые подписали соглашение о дальнейшей судьбе животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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