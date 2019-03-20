2019-03-20T16:39:28+03:00
Общество

Косатки в «китовой тюрьме» Приморья сдают анализ крови

В бухте Средней собрались специалисты из Москвы и Владивостока
Ксения КРЫМОВА
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В пригороде Находки высадился десант ученых. Фото: Глеб ИльинскийВ пригороде Находки высадился десант ученых. Фото: Глеб Ильинский
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Консилиум ученых примет решение по каждой косатке и белухе в знаменитой «китовой тюрьме» в Приморском крае: можно отпускать или нет в открытое плавание? Официальное название этой территории в бухте Средней, куда не попасть без специального разрешения, - Центр адаптации морских млекопитающих. Но благодаря скандальной истории с пойманными на продажу животными теперь чаще встречается именно это название - «китовая тюрьма».

На этой неделе специалисты возьмут кровь у косаток, потом перейдут к белухам. Фото: Глеб Ильинский

На этой неделе специалисты возьмут кровь у косаток, потом перейдут к белухам. Фото: Глеб Ильинский

Как сообщили «КП» - Владивосток» в администрации края, с 20 марта состояние здоровья косаток и белух изучает экспертная группа. В среду специалисты из Москвы и Владивостока взяли анализы у шести косаток, с остальными четырьмя проделают то же самое до конца недели.

- В группе, созданной при Минприроды России, работают представители рыбохозяйственных институтов страны, а также РАН, Дальневосточного федерального университета и Москвариума. Всего – 12 ученых. Они выяснят состояние здоровья каждого животного и условия содержания в бухте Средней, - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее появилась информация о неважном здоровье обитателей тесных вольеров: у некоторых особей в результате инфекции появились темные пятна на коже. В самих бассейнах царила антисанитария – по крайней мере, в конце прошлого года, когда только разразился этот скандал.

Среди делегированных в бухту ученых есть и замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков. Он пояснил, что часть взятой у мормлеков крови исследуют в лаборатории во Владивостоке, другую часть отправят в Москву – в Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова:

- Таким образом, мы получим несколько независимых оценок.

Замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков. Фото: Глеб Ильинский

Замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков. Фото: Глеб Ильинский

На каждое животное составят подробную анкету с информацией о его физическом состоянии, питании и индивидуальных особенностях. После того, как специалисты сделают заключение по каждой косатке, перейдут к белухам – говорят, что должны успеть до конца марта.

На каждую особь составят подробную анкету о состоянии здоровья. Фото: Глеб Ильинский.

На каждую особь составят подробную анкету о состоянии здоровья. Фото: Глеб Ильинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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