Хозяева «китовой тюрьмы» согласились отпустить белух и косаток на волю

В громкой и долгой истории с томящимися в неволе мормлеками произошел важный поворот. В Находке, где находится Центр передержки морских млекопитающих, сегодня собрались губернатор Приморского края Олег Кожемяко, ученые и руководители четырех компаний, занимавшихся отловом животных в Охотском море по заказу Китая. Как уже сообщала «Комсомольская правда», это компании «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина». Сегодня стороны подписали соглашение.

- Срок соглашения – до 31 декабря 2019 года. Наша задача – совместными усилиями обеспечить необходимые условия для содержания этих животных, кормления и, безусловно, научное сопровождение всех. Чтобы у них были нормальные условия и потом уже, по заключению специалистов, предпринимались дальше шаги, - прокомментировал Кожемяко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/689843" frameborder="0"></iframe> Китовая тюрьма в Приморье. Жуткое видео.

В администрации края корреспонденту «КП» - Владивосток» пояснили, что власти Приморья, таким образом, выполняют поручение вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева и выступают координатором в решении затянувшейся проблемы. Но главное, что хозяева сотни косаток и белух не будут препятствовать их выпуску в окружающую среду. А вот кого из них можно отпустить на волю – позже скажут специалисты, которые на этой неделе взяли анализы у косаток, и до конца марта сделают то же самое с другими узниками «китовой тюрьмы» в бухте Средней.

Как пояснил ранее замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков, часть взятой у мормлеков крови исследуют в лаборатории во Владивостоке. Другую часть отправят в Москву – в Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова для получения независимой оценки. Сегодня Бизиков стал одним из подписантов важного документа.

Подписанное соглашение по узникам «китовой тюрьмы» действует до конца 2019 годаФото: primorsky.ru

Неделю назад Олег Кожемяко лично проверил, как себя чувствуют мормлеки в бухте СреднейФото: primorsky.ru

После того, как о «китовой тюрьме» стало известно общественности, было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов» и «Жестокое обращение с животными». Их сперва передали в приморское Следственное управление СКР, но потом перевели хабаровчанам, так как хищников ловили на их территории. Подключилась к делу и ФСБ.

Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

Добавим, что к защите животных присоединились не только местные активисты — такие как писательница Лора Белоиван, спасающая тюленей — но и международные экозащитники Памела Андерсон, Лео ди Каприо и Кусто-младший. Наследника знаменитого француза лично пригласил в Приморье губернатор Олег Кожемяко, чтобы тот на месте оценил ситуацию.

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