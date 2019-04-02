2019-04-02T13:00:13+03:00
Общество

Жан-Мишель Кусто в пятницу посетит «китовую тюрьму» в Приморье

Но сначала он заедет в Москву – встретиться с министром Кобылкиным
Оксана КИСЕЛЁВА
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10 косаток и 87 белух еще не подозревают, что к ним едет такая знаменитость. Фото: Глеб Ильинский10 косаток и 87 белух еще не подозревают, что к ним едет такая знаменитость. Фото: Глеб Ильинский
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Стала известна точная дата приезда в Приморье знаменитого французского исследователя и защитника окружающей среды Жана-Мишеля Кусто. В крае, где находится печально известная бухта Средняя с «китовой тюрьмой», его ждут уже давно. Среди тех, кто следит за развитием ситуации и держит постоянную связь с командой Кусто - руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Он и сообщил «Комсомольской правде», что завтра, 3 апреля, зарубежные специалисты прилетают в Москву, а утром 5-го их уже будут встречать в аэропорту Владивостока.

- Насколько мне известно, его основная команда лежит из США, а сам он – из Франции. В Москве Жан-Мишель Кусто встретится с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. А всего их летит 6 или 7 человек – специалисты по реабилитации китообразных и возвращению их в естественную среду. Это люди, которые имеют опыт, которого нет у российских специалистов. То есть Кусто здесь, скорее, – бренд, политическая фигура, которая организует процесс и встретится с чиновниками в Москве, Владивостоке. Но он вскоре уедет, а специалисты останутся и выполнят основную работу: на месте оценят состояние белух и косаток, как они себя ведут, и какие у них отношения внутри групп, - рассказал Дмитрий Лисицын.

Редакция «КП» - Владивосток» продолжит следить за развитием событий вокруг «китовой тюрьмы» - которая, кстати, скоро станет просторнее. О том, что для косаток установят еще один вольер, а для белух используют понтон, стало известно накануне. А в конце марта в бухте на территории Находки закончила работу группа российских ученых – теперь журналисты и все остальные, кому небезразлична судьба почти сотни морских млекопитающих, ждут подробностей о состоянии здоровья животных.

В "китовой тюрьме" недавно закончила работу группа российских ученых, теперь мормлеками займутся иностранцы. Фото: Глеб Ильинский

В "китовой тюрьме" недавно закончила работу группа российских ученых, теперь мормлеками займутся иностранцы. Фото: Глеб Ильинский

ИСТОЧНИК KP.RU

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