Синяки, инфекции, сломанные зубы: косаткам в «китовой тюрьме» становится все хуже

Косаткам из «китовой тюрьмы» в приморской бухты Средняя становится все хуже. К такому выводу пришли ученые, изучив состояние животных. Вернее сказать, «животного» - наблюдение пока провели всего за одной косаткой. Но, думается, результаты исследования можно экстраполировать и на других узников «китовой тюрьмы». Речь идет об одной из особей, которая особенно часто попадала в объективы фотоаппаратов.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя возле Находки не утихают с конца 2018 года. Там содержатся более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Живут косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. На дняхспециалисты детально показали, насколько ухудшается состояние животных в неволе.

Стартовал исследовательский проект еще зимой. 18-19 января в бухту Средняя нагрянула проверка – условия содержания косаток и белух проверяли ученые и пограничники. Тогда специалисты подробно изучили состояние всех животных, а также сделали большой фотоархив. 1 марта в «китовую тюрьму» нагрянули журналисты: им организовали специальный пресс-тур. Представители СМИ, понятное дело, тоже сделали массу фотографий белух и косаток. Часть всех этих снимков передали ученым. Дальше – дело за малым: специалисты изучили разницу в состоянии животных по фотографиям. Никакой халтурой здесь не пахнет: это один из наиболее распространенных методов оценки состояния крупных мормлеков. Дело в том, что обследовать китообразных (в том числе косаток) сложно из-за их размеров. Кроме того, животные постоянно двигаются; из-за этого обычное наблюдение не всегда эффективно. А вот фотоаппарат позволяет создать относительно полное представление о здоровье зверя. Во всяком случае, визуальное.

Гематомы могли возникнуть по нескольким причинам. Фото: freerussianwhales.org

Один из организаторов проекта, руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, рассказал корреспонденту «КП»:

- Фотографии мы разослали российским и зарубежным экспертам – с тем, чтобы они вынесли свое мнение о состоянии животных. Снимки позволяли в динамике отследить состояние лишь нескольких косаток – но этого было достаточно. Что можно сказать? Все не очень весело. Животным объективно становится хуже.

У одного из наблюдаемых животных заметили сильные гематомы (или, говоря, простым языком, синяки). На языке косатки обнаружили пятна кремового цвета – возможно, что это признак кандидоза, опасной инфекции. Развивается она из-за плохих условий содержания и стресса. Кроме того, у хищника сломан зуб – скорее всего, из-за этого он испытывает сильную боль. Все это – последствия дрессировки и отвратительных условий содержания. Специально косаток, конечно, никто не мучает – но им и без этого несладко живется.

Судя по всему, за животными в бухте Средняя никто особо не присматривает. Фото: freerussianwhales.org

– Гематомы на нижней челюсти животного могут возникнуть по нескольким причинам. Для начала – как у нас приручают морских млекопитающих? Почти всегда это пищевая депривация. Животных мучают голодом, а еду дают только за определенные действия. Специалисты подозревают, что косатка выпрашивала еду – и во время этого билась челюстью о пластиковый плотик, с которого ее кормят. Есть и другая версия. 18-19 января специалисты обратили внимание, что многие животные стоят в воде, облокотившись мордой о загораживающую сетку. Это тоже может вызвать небольшие травмы, – рассказал Дмитрий Лисицын.

Кроме того, косатку могли просто «поколотить» ее сородичи. Дело в том, что в замкнутых пространствах морские млекопитающие начинают вести себя как настоящие сидельцы. Более сильные особи собираются в группы и начинают бить и унижать более слабых. Так что в подобных вольерах конфликты между животными – не редкость.

Собственно говоря, так ученые и определили, что на снимках одна и та же особь. Фото: freerussianwhales.org

Результаты наблюдений специалисты опубликовали в Сети. Вместе с этим, 25 зарубежных ученых написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой прекратить вылов косаток. Возымеет ли это какой-то результат, сказать сложно. В защиту узников «китовой тюрьмы» и морских млекопитающих в целом уже высказывались многие ученые и знаменитости. Одну из петиций даже подписала экс-королева Иордании. Однако сотня белух и косаток все еще томится в бухте Средней – и когда их оттуда выпустят, неизвестно.

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