2019-04-05T06:45:50+03:00
Политика

Новый мэр Владивостока официально вступил в должность

Губернатор пожелал ему, «чтобы город становился лучше и чище»
Оксана КИСЕЛЁВА
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Губернатор Приморья поздравляет нового мэра ВладивостокаГубернатор Приморья поздравляет нового мэра ВладивостокаФото: vlc.ru
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Сегодня, 5 апреля, новый мэр Владивостока Олег Гуменюк принес присягу и официально вступил в должность. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», это произошло на внеочередном заседании Думы Владивостока, но в здании мэрии. На тожественной церемонии собрались 20 депутатов гордумы, руководство города и края, силовики, почетные граждане Владивостока.

Председатель Думы Андрей Брик напомнил, что 28 марта победителем конкурсной процедуры и, соответственно, новым главой администрации Владивостока стал Олег Гуменюк.

Новый мэр Владивостока и председатель Думы Андрей Брик Фото: vlc.ru

Новый мэр Владивостока и председатель Думы Андрей БрикФото: vlc.ru

Сейчас во время принесения присяги мэр сказал:

- Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города.

Олег Гуменюк пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности Фото: vlc.ru

Олег Гуменюк пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанностиФото: vlc.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, с чьей лёгкой руки Гуменюк еще в декабре начал руководить городом в статусе и.о., поздравил его со вступлением в должность.

- Вы принимаете на себя и руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для комфортного проживания граждан. Мы все знаем, что в городе еще достаточно много проблем. Но вместе с вами мы их будем решать - делать всё, чтобы город становился лучше, чище. Чтобы комфортно жилось и представителям старшего поколения, и были перспективы у молодежи. И, безусловно, мы будем выделять значительные денежные средства на то, чтобы решались вопросы с ремонтом дорог, с фасадами, городским транспортом, благоустройством дворовых территорий, с парковыми зонами. И, я уверен - учитывая ваш опыт работы, настойчивость и профессионализм: город увидит уже в этом году те изменения, которые позволят сделать вывод, что это был правильный выбор.

Участники церемонии в мэрии Владивостока Фото: vlc.ru

Участники церемонии в мэрии ВладивостокаФото: vlc.ru

Мэр Владивостока и губернатор Приморья отвечают на вопросы журналистов Фото: vlc.ru

Мэр Владивостока и губернатор Приморья отвечают на вопросы журналистовФото: vlc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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