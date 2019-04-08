Чем опасна обычная пыль и в чем могут проявляться ее положительные свойства?

«Комсомольская правда» - Приморье» продолжает знакомить читателей с проектами конкурса исследовательских проектов «Человек и природа». Один из них - исследование о том, так ли безобидна пыль, как кажется на первый взгляд, где она чаще всего обитает, откуда берется и как с ней бороться.

Источников пыли - множество. Их можно разделить на две большие группы: природная пыль и пыль, производимая человеком. Первая категория заключает в себе 70% всей пыли, а на долю нашей с вами жизнедеятельности приходится 30%.

Опасна ли сама пыль для организма человека? Об этом говорят экологи всего мира. Они единодушны во мнении о том, что пыль вредна для человечества. Пыльный воздух оказывает такое же вредное воздействие на лёгкие, как пол-сигареты. Один наперсток домашней пыли содержит 5 000 000 микробов. За сутки житель крупного города «пропускает» через свои легкие до 6 млрд. пылинок, которые уместились бы в двух столовых ложках. Но в то же время, человек не может дышать кристально чистым воздухом.

Человечество уже адаптировалось, наш организм имеет неплохую защиту от пылевых частиц. Это слизистая поверхность дыхательных путей; реснички, которыми усажена поверхность дыхательных путей; а также чихание и откашливание.

Пыль способствует обострению таких хронических заболеваний, как астма, аллергия и сахарный диабет. Пыль может привести к возникновению новых болезней: бронхиальной астмы; нарушениям слуха; заболеваниям почек.

Изучив проблему, участники конкурса проектов рекомендуют не надо ждать, когда накопится пыль, а регулярно проводить влажную уборку.

Но и у пыли есть свои положительные стороны. Так исследователи приводят к примеру некоторые виды птиц, которые «купаются» в пыли и тем самым избавляются от вредных насекомых. Космическая пыль вызывает ослабление света, испускаемого звездами и другими небесными светилами. Возможно, что если бы земля получала больше солнечного света и тепла, то жизнь на ней была бы малопригодна из-за высоких температур.

Джунгли Центральной и Южной Америки получают большинство минеральных удобрений вместе с облаком пыли с Сахары. Пыль восполняет недостаток железа в океане, а на Гаваях помогает расти бананам. Вулканическая пыль - естественное удобрение. На склонах вулканов издревле селились люди и возделывали плодородные почвы. Пыль - ценнейший источник информации. Американские ученые выяснили правду о климате древнего Египта. Благодаря пыльце растений, сохранившейся в пыли. Пыль также нужна и для образования облаков. Если в атмосфере не будет взвешенных частиц, то не возникнет туман, не смогут пролиться дожди.

Если пыль исчезнет – в один момент исчезнут снегопады и дожди, и в тот же день вся суша начнет превращаться в пустыню. В большинстве случаев пыль нежелательна и бесполезна. Но с другой стороны, она помогает сделать мир более красивым. Чудесные краски восходов и закатов в большей степени обязаны своей красотой именно пыли, рассеянной в воздухе.

Партнеры конкурса исследовательских проектов «Человек и природа»: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.