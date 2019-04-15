2019-04-15T03:05:42+03:00
Общество

На этой неделе Владивосток ждет переменчивая погода

Но в целом синоптики дают по краю оптимистичный прогноз, особенно для Уссурийска
Оксана КИСЕЛЁВА
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Начало недели во Владивостоке радует солнцем и теплом. Фото: архив КПНачало недели во Владивостоке радует солнцем и теплом. Фото: архив КП
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Как обычно по понедельникам, в эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня вышел пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Вместе с ведущими он обсудил не самую приятную погоду прошедших выходных, а потом дал оптимистичный прогноз.

По словам Чулкова, первая половина недели в Приморском крае в целом ожидается хорошая, солнечная и теплая, но, тем не менее, во Владивостоке она все-таки будет переменчивой.

- Если брать трио городов Владивосток, Уссурийск, Находка, то теплее всего будет в Уссурийске: там сегодня еще 14-16 градусов, а во вторник и среду уже около 20 градусов. В краевой столице и в Находке – прохладнее. Причем во Владивостоке будет, наверно, самый прохладный температурный фон: во вторник ожидается 11-13 градусов, а в среду потеплеет до 16 градусов. То же самое, в принципе, и в Находке. А вот в четверг не исключен небольшой дождь. Но потом нас ждет период хорошей погоды, - отметил пресс-секретарь Примгидромета.

Что касается сегодняшней погоды в Приморье, то, как уже сообщала утром редакция «Комсомолки», в крае местами небольшой дождь с вероятностью 40%. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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