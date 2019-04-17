2019-04-18T10:15:19+03:00
Происшествия

Приморское судно, протаранившее мост в Южной Корее, взяли под арест

Сухогруз «Seagrand» могут продать для погашения ущерба
Артём КАБАНКОВ
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Сухогруз "Seagrand" поместили под арест в обесечительных целях. Фото: fleetmon.com\Andy_RuСухогруз "Seagrand" поместили под арест в обесечительных целях. Фото: fleetmon.com\Andy_Ru
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Приморское судно «Seagrand», протаранившее мост в Южной Корее, взяли под арест. Эти меры связаны с возбужденным гражданским делом – экипаж сухогруза причинил серьезный ущерб.

«Комсомолка» подробно писала о нашумевшей истории, в которую угодило российское судно. 28 февраля сухогруз «Seagrand» (порт приписки Владивосток) врезалось в мост Кванан – одну из главных достопримечательностей Пусана. Перед этим судно зацепило две дорогие яхты (в результате пострадали три человека). Капитана сразу же задержали. В его крови обнаружили алкоголь – однако сам моряк уверяет, что принял на грудь уже после ЧП. Так сказать, чтобы справиться со стрессом.

Приморское судно протаранило мост в Южной Корее.Комментарий сотрудника генерального консульства РФ в Пусане Романа Быкова

Как рассказал «Комсомолке» представитель российского консульства в Пусане Роман Быков, сейчас «Seagrand» находится под арестом.

– Корейские власти сейчас решают вопрос о возбуждении гражданского дела. Дело в том, что владельцы яхт и оператор моста подали иски к экипажу и владельцу сухогруза. Поэтому судно поместили под обеспечительный арест, - пояснил он.

Если у судовладельца не окажется денег для компенсации ущерба, «Seagrand» могут продать с молотка.

Стоит отметить, что уже на следующей неделе состоится суд над капитаном приморского судна. Его подозревают в управлении судном в нетрезвом виде, повреждении яхт и причинении травм из-за профессиональной небрежности. Признают ли россиянина виновным, сказать пока не берется никто.

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Сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) шло из южнокорейского порта Пхохан в Пусан. Во время прохода под пролетом моста судно задело его (подробности).

Приморские моряки рассказали, почему они протаранили мост в Южной Корее

Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с одним из членов экипажа «Seagrand». Он рассказал, что столкновение с мостом стало итогом целой череды неприятностей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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