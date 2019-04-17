Приморское судно, протаранившее мост в Южной Корее, взяли под арест
Приморское судно «Seagrand», протаранившее мост в Южной Корее, взяли под арест. Эти меры связаны с возбужденным гражданским делом – экипаж сухогруза причинил серьезный ущерб.
«Комсомолка» подробно писала о нашумевшей истории, в которую угодило российское судно. 28 февраля сухогруз «Seagrand» (порт приписки Владивосток) врезалось в мост Кванан – одну из главных достопримечательностей Пусана. Перед этим судно зацепило две дорогие яхты (в результате пострадали три человека). Капитана сразу же задержали. В его крови обнаружили алкоголь – однако сам моряк уверяет, что принял на грудь уже после ЧП. Так сказать, чтобы справиться со стрессом.
Приморское судно протаранило мост в Южной Корее.Комментарий сотрудника генерального консульства РФ в Пусане Романа Быкова
Как рассказал «Комсомолке» представитель российского консульства в Пусане Роман Быков, сейчас «Seagrand» находится под арестом.
– Корейские власти сейчас решают вопрос о возбуждении гражданского дела. Дело в том, что владельцы яхт и оператор моста подали иски к экипажу и владельцу сухогруза. Поэтому судно поместили под обеспечительный арест, - пояснил он.
Если у судовладельца не окажется денег для компенсации ущерба, «Seagrand» могут продать с молотка.
Стоит отметить, что уже на следующей неделе состоится суд над капитаном приморского судна. Его подозревают в управлении судном в нетрезвом виде, повреждении яхт и причинении травм из-за профессиональной небрежности. Признают ли россиянина виновным, сказать пока не берется никто.
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ИСТОЧНИК KP.RU