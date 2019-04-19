2019-04-19T10:05:25+03:00
Происшествия

Уголовное дело против экс-директора ТИНРО-Центра прекратили

Лев Бочаров отделался штрафом в 40 тысяч рублей
Артём КАБАНКОВ
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Лев Бочаров вместе со своим замом полностью компенсировал причиненный ущерб - 13,5 миллионов рублей. Фото: ТИНРО-ЦентрЛев Бочаров вместе со своим замом полностью компенсировал причиненный ущерб - 13,5 миллионов рублей. Фото: ТИНРО-Центр
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Уголовное дело против бывшего директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) Льва Бочарова прекратили. Он отделался лишь небольшим штрафом.

Бочарова вместе с его заместителем, Юрием Блиновым, подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они нарушили порядок тендера на отлов морских животных для госнужд. Ради освоения квот они передали выделенные Центру разрешения на отлов косаток компании «Морские животные» (ее учредил другой сотрудник ТИНРО). После вылова животных обвиняемые имитировали конкурс, перечислив подрядчику 13,5 миллионов рублей.

Как сообщил «Комсомолке» представитель Фрунзенского районного суда, Бочаров направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Просьбу экс-директора ТИНРО удовлетворили – Льва Бочарова обязали выплатить 40 тысяч рублей штрафа и отпустили с миром. В начале апреля точно так же прекратили дело против Юрия Блинова.

Связано это с тем, что оба фигуранта полностью возместили весь причиненный ущерб – а кроме того, они до этого ни разу не нарушали закон. Так что оснований для продолжения уголовного дела просто не осталось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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