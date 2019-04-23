Для Ким Чен Ына подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа во Владивостоке

Уже в среду, 24 апреля, во Владивосток прибудет северокорейский лидер Ким Чен Ын. Для председателя Госсовета КНДР подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Один из корпусов в кампусе Дальневосточного федерального университета уже преобразился до неузнаваемости. Куда еще отправится глава КНДР - в материале «Комсомольской правды».

По данным японских СМИ, Ким Чен Ын не исключает возможности посетить базу ВМФ и Приморскую сцену Мариинского театра. Об этом сообщает Kyodo News. Директор Госсовета КНДР Ким Чхан Сон уже осмотрел эти места.

Так, в Дальневосточном филиале Мариинского театра гости из КНДР посмотрят балетную постановку мирового уровня. Помимо этого в планах у высокопоставленных официальных кругов КНДР – поездка в крупнейший на Дальнем Востоке океанариум и экскурсия на базу Тихоокеанского флота ВМФ России.

Еще одна точка в экскурсионном маршруте по Владивостока - кампус ДВФУ. В спортивном корпусе накануне разместили флаги двух стран, а также большую концертную зону. Сегодня попасть туда простым смертным было уже нереально - весь день в корпусе S работали сотрудники ФСО.

Здесь делегация из КНДР сможет увидеть выступления местных артистов. Всего - 22 номера, а ведущей концертной программы станет российская радио- и телеведущая Светлана Зейналова. В программе – известный «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», знаменитые российские народные песни как на русском, так и на корейском языках, национальный танец с северокорейскими веерами, а также русская народная песня «Вниз по Волге» и «Очи черные».

По предварительной информации, Ким Чен Ын повторит маршрут своего отца - Ким Чен Ира, который приезжал во Владивосток не поезде в 2002 году. Бывший северокорейский лидер тогда посетил Владивостокский порт, крупнейший на тот момент торговый центр «Игнат», отель «Гавань», хлебозавод «Владхлеб». Планировалась поездка еще и в детский центр «Океан», но Ким Чен Ир решил сократить свою и без того насыщенную программу.

По имеющейся информации, председатель Госсовета КНДР и его делегация приедут на легендарном бронированном поезде. Северокорейский бронепоезд прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока 24 апреля. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине, который уже привезли и доставили на территорию кампуса ДВФУ.

Помимо этого, от источника, близкого к ситуации, стало известно, что номер для Ким Чен Ына в кампусе ДВФУ не готовят. Проживать в одном из корпусов будет только президент России. По традиции, Владимир Путин остановится в третьем корпусе. Встретятся главы двух стран в корпусе S, который уже подготовили к визиту важных гостей.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что северокорейский лидер Ким Чен Ын прибудет с визитом в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что детали встречи не оглашаются в связи с вопросами безопасности. Он пообещал проинформировать обо всем прессу «своевременно».