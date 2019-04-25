Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын встретятся сегодня, 25 апреля, во Владивостоке. Саммит лидеров двух стран пройдет на Русском острове во Владивостоке. «Комсомольская правда» - Владивосток» ведет онлайн-трансляцию. Начало в 13:40.

Церемония встречи лидеров двух государств состоится на открытой площадке перед корпусом S кампуса Дальневосточного федерального университета. Вначале переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начнутся в формате тет-а-тет, затем состоится встреча в расширенном составе.

Как сообщает президентский пул, подписания документов и совместного заявления пока не планируется. Нет информации и о содержании этих переговоров, будут ли они касаться таких больных вопросов, как денуклеаризация или санкции. Возможно, что лидеры двух стран обсудят и запрет на увеличение числа северокорейских гастарбайтеров, легально работающих в России.

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