Режим построже: на время визита лидера КНДР на территории кампуса ДВФУ отменены гостевые пропуска

СЕГОДНЯ 05:17 2019-04-24T06:50:45+03:00

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В кампусе Дальневосточного федерального университета вовсю готовятся к приезду президента России и главы КНДР. Сегодня попасть просто так уже не возможно. Кроме этого, у студентов вызвал негодование запрет на парковку автомобиля. О том, как ДВФУ готовится к встрече двух важных гостей, - в материале «Комсомольской правды».

Информация о том, что попасть на территорию по гостевым пропускам теперь нельзя, официально подтвердили в пресс-службе ДВФУ. Вход осуществляется только при наличии постоянного пропуска. Такие имеются только у студентов и сотрудников.

Между тем, студенты, проживающие в городе, негодуют. Занятия в университете не отменили, а вот припарковать свой автомобиль тем, кто приехал с материка, теперь негде. Привычные места парковки для транспорта оградили конусами, повсюду дежурят сотрудники ДПС, которые напоминают о работе эвакуаторов.

Корпус S. Фото: Дарья Пашковская.

Сами студенты рассказали корреспонденту «КП», что вдоль университетских дорог на столбах освещения висят флаги двух стран - России и КНДР. Попасть в другие корпуса, в том числе в главный и в корпус S, временно нельзя даже при наличии постоянного пропуска. Кроме этого, для студентов закрыли доступ даже на стадион. Сегодня в связи с этим отменены занятия физкультурой. По имеющейся информации, их не будет до 4 мая.

Обстановка на территории кампуса, по словам сами студентов, напряженная.

- На каждом корпусе стоят сотрудники полиции. Дорогу к корпусу S перекрыл автомобиль ДПС, теперь здание приходится обходить по набережной, а это жутко неудобно, - рассказала студентка Дарья.

Фото: Дарья Пашковская.

Помимо всего прочего, изменили свой маршрут даже шаттлы. 24 и 25 апреля они будут двигаться в объезд корпуса S. Под вниманием он находится, потому что именно там встретятся Владимир Путин и Ким Чен Ын. Мимо 1-5 корпусов шаттл теперь проезжать тоже не будет.

Как ранее сообщала «Комсомолка», такой ажиотаж связан с приездом лидера КНДР. Северокорейский бронепоезд прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока 24 апреля. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине, который уже привезли и доставили на территорию кампуса ДВФУ.

Для председателя Госсовета КНДР подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Один из корпусов в кампусе Дальневосточного федерального университета уже преобразился до неузнаваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU